“Non puoi fare discorsi seri con le zizze al vento”: Naike Rivelli in intimo sul WC critica gli influencer, l’attacco dei fan [VIDEO]

Nel 1964 Totò scriveva A Livella, asserendo, con cognizione di causa, che di fronte alla morte siamo tutti uguali, ricchi e poveri, belli e brutti, buoni e cattivi. Oggi, nel 2020, all’epoca del CoronaVirus verrebbe da dire che di nuovo è così per tutti, visto che questo bastardo non guarda in faccia nessuno. Ma così non è. Con la quarantena imperante, e tutti chiusi in casa lontani dai propri posti di lavoro, c’è una categoria che proprio non vuole livellarsi. Gli influencer, spesso ricchi e famosi come un dittatore orientale, continuano a lavorare, guadagnando soldi, visto che il loro pane sono le sponsorizzazioni, contratti lavorativi che tranquillamente possono ottemperarsi da casa. Questi nuovi Re MIda devono il loro stile di vita ai milioni di followers accumulati grazie a doti artistiche ancora tutte da verificare, e dicono spesso di vivere per ringraziare i proprio followers. Alcuni; altri invece sostengono, confermando ciò che ho appena esposto, che la mattina nemmeno cagano se non per 100k €. Detto ciò, io sono quindi convinto che i soldi guadagnati in questi giorni di stasi assoluta, gli influencer li divideranno con i loro follower che al 90% sono a casa, non lavorando, in ferie forzate, in cassa integrazione, ecc ecc. Io sono fra quelli, quindi cara Chiara, se mi contatti in privato, ti fornisco il mio IBAN. Grazie. @il_rammaricato @chiaraferragni