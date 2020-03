“Mossa pericolosa”: compleanno in quarantena per Sabrina Salerno, la camicia trasparente mostra tutto [FOTO]

Sabrina Salerno compie 52 anni: ecco come lo ha festeggiato

Un compleanno molto particolare quello festeggiato da Sabrina Salerno. Infatti nella giornata di domenica 15 marzo 2020 la soubrette genovese ha compiuto 52 anni e, come tutti gli italiani è costretta a stare in quarantena.

Purtroppo siamo in piena emergenza sanitaria per il Coronavirus, tuttavia la diva degli Anni Ottanta e Novanta non ha perso il sorriso. Per ringraziare tutti coloro che le hanno fatto gli auguri in Direct, l’artista ligure ha fatto loro un bellissimo regalo: uno scatto sensuale su Instagram.

La cantante ligure fa impazzire i follower con una camicia super trasparente

Nel giorno del suo 52esimo compleanno la bella Sabrina Salerno si è mostrata ai suoi follower con addosso una camicia nero quasi totalmente trasparente che mette in evidenza il suo décolleté prosperoso. La cantante ligure ha voluto fare una importante riflessione per quello che sta accadendo in questi giorni in Italia, ovvero che nella vita non si può dare mai più niente per scontato.

Un messaggio molto forte che fa da corredo allo scatto bollente appena descritto. La soubrette genovese che di recente è stata ospite a Sanremo 2020 ha scritto che questo è un compleanno che non scorderà mai. speciale. “Grazie di cuore a tutte quelle persone che mi sono state vicine con i loro messaggi e abbracci virtuali !! Da ora in poi credo che non darò mai più nulla per scontato”, ha affermato la donna, (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web allo scatto sexy di Sabrina Salerno

Ma veramente Sabrina Salerno ha compiuto 52 anni? E’ questa la domanda che i suoi follower si sono posti nelle ultime ore. Infatti la Diva degli Anni Ottanta e Novanta ne dimostra almeno la metà. Per lei il tempo sembra essersi fermato, per caso ha bevuto l’elisir della giovinezza?

Resta il fatto che il ringraziamento per gli auguri ricevuti ha ottenuto un grandissimo successo. Lo scatto che mostra la cantante con una scollatura vertiginosa che mette in mostra il suo seno ha fatto il boom di likes e complimenti.