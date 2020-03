Uomini e Donne: Clarissa Marchese torna sui social e racconta i primi giorni da mamma

Clarissa Marchese ha raccontato sui social i suoi primi giorni da mamma della piccola Arya. Ecco le prime dichiarazioni dell’ex tronista

Uomini e Donne: è nata la piccola Arya

Clarissa Marchese è stata una tronista di Uomini e Donne tre anni fa. Il suo comportamento e la sua spontaneità hanno conquistato il pubblico che ancora oggi la segue sui social con grande affetto. Nel suo percorso ha incontrato Federico Gregucci che l’ha conquistata immediatamente.

Dopo poche settimane dal suo arrivo, infatti, per Clarissa era sempre più difficile nascondere quello che provava per lui. Dopo la scelta, la nuova coppia ha deciso di convivere per qualche mese a Roma e poi di trasferirsi a Miami.

A due anni dal giorno della scelta, Clarissa e Federico sono convolati a nozze e poco dopo l’ex Miss Italia ha annunciato di essere incinta. L’11 marzo è nata la loro bambina che hanno deciso di chiamare Arya. La piccola è nata a Miami e in questi giorni la coppia ha condiviso qualche momento di quotidianità. Clarissa, in un video su Instagram, ha raccontato le sue emozioni. Eccole qui di seguito nell’articolo.

Clarissa torna sui social: le emozioni di una neo mamma

Quando Arya è nata, Clarissa e Federico hanno postato la notizia ma da quel momento i loro interventi sui social sono stati sporadici perché ovviamente scombussolati dalla nuova vita. Dai loro profili di Instagram sono comparse delle foto che facevano vedere la piccolina di spalle o in braccio al suo papà. Tuttavia, in un momento in cui Clarissa stava allattando, ha deciso di fare una serie di Instagram Stories per parlare a chi la segue con affetto delle sue emozioni.

L’ex tronista ha rassicurato tutti e ha detto che stanno bene, sono a casa e sono presi dalla piccolina in ogni momento. Infatti, sono 4 giorni che non dormono ma la felicità è talmente grande che non sentono nemmeno la stanchezza. Clarissa ha anche scherzato sul fatto che Arya fosse una “big baby” di 3.7 kg. Poi ha parlato molto bene di Federico e di come è presente e premuroso con entrambe.

Secondo Clarissa la bambina assomiglia tanto a lui, mentre per i suoi genitori assomiglia e entrambi. Tuttavia, per lei vedere Federico e Arya insieme è fonte di grande emozione. Ovviamente non è molto presente sui social, ma presto condividerà più momenti di quotidianità insieme alla sua famiglia.