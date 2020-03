“Appena nasce la bambina voglio essere presente…”: la confessione di Al Bano spiazza

Al Bano a Storie Italiane

Quasi tutte le trasmissioni Mediaset e Rai sono state sospese a causa dell’emergenza Coronavirus. Tra quelle rimaste c’è Storie Italiane, il rotocalco mattutino di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. Quest’ultima nonostante la gravidanza avanzata si è addossata un altro incarico, ovvero ricoprire anche la fascia lasciata vacante da La prova del cuoco di Elisa Isoardi e Claudio Lippi.

Nella giornata di lunedì, tra i vari ospiti in collegamento c’era anche Al Bano Carrisi che dalla sua tenuta di Cellino San Marco ha voluto dare un dolce messaggio all’ex gieffina. Il pancione della padrona di casa è visibile a tutti i telespettatori e nessuno un mese fa pensava che tutti gli italiani ci saremmo in una emergenza sanitaria di questa portata.

Le belle parole del Maestro Carrisi ad Eleonora Daniele

Per Eleonora Daniela la sua prima gravidanza doveva essere un momento felice, mentre nelle ultime settimane la conduttrice di Storie Italiane è abbastanza preoccupata come tutti. Per questo motivo in collegamento dalla sua amata Puglia, Al Bano le ha detto: “Appena nasce la piccola voglio essere presente, un po’ come è successo per il matrimonio. Dopo qualche giorno o qualche settimana ovviamente”.

La padrona di casa che è abile a trattenere le emozioni e le lacrime a ringraziato il cantautore salentino ricordando che quest’ultimo era presente nel giorno del suo matrimonio. Infatti, in quell’occasione l’ex marito di Romina Power cantò in chiesa per lei e l’umo che è diventato suo marito. (Continua dopo la foto)

Le raccomandazioni di Eleonora ad Al Bano

Eleonora Daniele ha ringraziato moltissimo Al Bano dicendo di essere lieta che lui faccia parte della sua vita e di quella della bambina che presto nascerà. Mala padrona di casa di Storie Italiane gli ha ricordato anche di rimanere a casa affinché questa emergenza dovuta al Coronavirus termini il più presto possibile.

“La strada ce l’hanno data e dobbiamo seguire alla lettera quello che serve per sconfiggere questo male. L’uomo vince sempre e anche questa volta vincerà”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello e conduttrice Rai da diversi anni. Prima di congedarsi il cantautore di Cellino San Marco ha detto: “Un abbraccio a tutta la famiglia umana, ce la faremo”.