La mamma di Fedez viola la quarantena, sul web scoppia la bufera (VIDEO)

In questo periodo così delicato dal punto di vista sanitario in Italia, il buon esempio dovrebbe arrivare soprattutto da chi ha un forte seguito di fan. Per tale ragione, nel momento in cu alcuni utenti di Instagram si sono resi conto che la mamma di Fedez avesse violato la quarantena è scoppiato il caos.

I follower più attenti ci hanno messo poco a notare che la signora in questione abbia raggiunto la casa del figlio e della Ferragni per fare visita anche al piccolo Leone. La cosa ha creato subito scompiglio, al punto che è stato necessario un chiarimento da parte del diretto interessato.

Le accuse contro la mamma di Fedez

Alcune ore fa, il rapper ha pubblicato un video molto divertente nel quale è ripreso suo figlio Leo che esorta le persone a rimanere a casa in questo periodo di emergenza. Diversi utenti, quindi, hanno colto la palla al balzo per mettere in evidenza il comportamento errato della mamma di Fedez in merito alla quarantena. Un utente ha scritto che la donna dovrebbe rispettare le regole come tutti rimanendo a casa.

Invece, stando a quanto trapelato sui social, si è recata a casa dei Ferragnez. A quel punto, il marito di Chiara Ferragni ha sentito il bisogno di intervenire per chiarire la questione una volta per tutte. Il cantante ha detto che sua madre si sia recata a casa sua solo per portare degli abiti puliti a suo padre che, in questo periodo, sta trascorrendo l’isolamento a casa del figlio e di Chiara.

Il chiarimento del rapper sulla quarantena

Dopo aver fatto questo chiarimento, però, il rapper non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccatina alla persona in questione consigliandole di venire a controllare anche se scaricano il WC. Una volta chiarita la situazione relativa al comportamento della mamma di Fedez sulla quarantena, molti fan si sono scagliati contro l’utente impertinente e lo hanno accusato di essere uno stalker.

Purtroppo, infatti, anche in situazioni così delicate come quella nella quale viviamo in questo momento c’è chi ha forza ed energia per sollevare polemiche inutili e insensate.