Mara Venier, il marito Nicola Carraro vuota il sacco: “Ecco cosa fa a casa quando non c’è Domenica In” [FOTO]

Sospeso Domenica In di Mara Venier

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus molti programmi Mediaset e Rai stanno chiudendo. Infatti nei palinsesti delle reti provate e pubbliche è rimasto ben poco, sostituendoli con repliche o film.

Tra le trasmissioni sospese che fanno parte della tv di Stato ci sono Vieni da me, La prova del cuoco, Detto Fatto, Agorà, Porta a Porta, Chi l’ha visto? e anche Domenica In di Mara Venier. Proprio quest’ultima è stata sostituita magistralmente da Maro Liorni con uno Speciale di Italia Sì. Quest’ultimo non ha fatto rimpiangere la conduttrice veneta infatti ha ottenuto ascolti record, oltre quattro milioni di telespettatori.

La conduttrice venete mostra la sua casa a Speciale Italia Sì

Sabato pomeriggio, attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, Mara Venier ha dato una brutta notizia a tutti coloro che la seguono sul social. Nel dettaglio la professionista veneta ha detto che Domenica In non andava in onda il giorno seguente anche se lei voleva essere con il pubblico per regalare a loro un sorriso, ma non è possibile in questo momento di emergenza.

Marco Liorni ha più volte chiamato via Skype la conduttrice veneta che, come tutti gli italiani era a casa. Un’abitazione al centro di Roma che la donna ha voluto mostrare ai telespettatori di Rai Uno. Infatti col suo cellulare si è affacciata dal suo terrazzo facendo vedere un panorama mozzafiato sulla città eterna.

Nicola Carraro riprende Mara Venier che cucina

Attraverso il suo account IG, il produttore Nicola Carraro che da anni è il marito di Mara Venier ha mostrato cosa fa la moglie quando non è a lavoro. La conduttrice quando non è nel centro Fabrizio Frizzi di Roma per Domenica In si diletta in cucina a preparare delle pietanze.

Per questo motivo la sua dolce metà l’ha fotografata e poi filmata postando tutto sul social network. La donna stava preparando il gateau di patate e l’ha ripresa mentre lo stava tirando fuori dal forno. Mentre era impegnata ai fornelli la professionista veneziana canticchiava. Ecco la foto in questione: