Beautiful spoiler Usa: Liam ha sospetti su Thomas, Flo e Zoe

Cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Thomas inizierà a creare molti problemi quando si legherà ad Hope e sarà intenzionato a sposarla. Liam si accorgerà che il Forrester Junior nasconde qualcosa di oscuro e inizierà ad indagare sul suo passato lontano da Los Angeles. Intanto, Flo cercherà di mantenere la calma, preoccupata che il segreto su Beth e lo scambio di culle venga a galla.

Beautiful anticipazioni: Xander lascia la città

Nelle prossime puntate della soap opera, Liam Spencer inizierà a spiare tutti gli spostamenti di Thomas, certo che stia nascondendo qualcosa dopo che lo avrà sentito confabulare con Flo Fulton e Zoe Buckingam. Inoltre, non potrà accettare il fatto che Hope abbia detto sì alla sua proposta di matrimonio.

Cosa di sarà sotto? Nel frattempo, Xander Avant lascerà la città, nonostante sia a conoscenza del segreto sullo scambio di culle di Beth e sospetti che il responsabile della morte di Emma sia Thomas. Il ragazzo non vorrà mettere nei guai Zoe e così preferirà prendersi un po’ di giorni per riflettere sul da farsi.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Thomas e Hope convoleranno a nozze, senza che Liam possa fermare in tempo la Logan. Steffy ascolterà i consigli di sua madre Taylor e approfitterà della situazione e del dolore di Liam per tentare di riportarlo nella sua vita. Intanto, Flo si sentirà sempre più in colpa per le conseguenze che le sue bugie hanno avuto sulla vita di Hope. La Fulton sarà ancora sul punto di cedere e rivelare tutta la verità, ma Zoe la fermerà.

Zoe impedisce a Flo di dire la verità ad Hope

Gli spoiler di Beautiful raccontano che Zoe capirà di essere in pericolo quando vedrà Flo avvicinarsi ad Hope, pronta a dirle che Beth è viva. La figlia di Reese, per l’ennesima volta, riuscirà a far tacere la Fulton. Tuttavia, il loro acceso confronto, proprio durante il matrimonio di Thomas ed Hope, attirerà l’attenzione di Liam.

Il giovane Spencer capirà che le due nascondono qualcosa, un segreto che le lega anche a Thomas. Nel frattempo, Shauna cercherà di circuire Ridge, dopo aver scoperto della crisi coniugale con Brooke. Dal canto suo, la Logan si legherà a Bill, che le prometterà di aiutarla a smascherare i tranelli di Thomas, capace di portare Hope all’altare con l’inganno e manipolando Douglas. Chi fermerà lo spietato Forrester Jr? Non resta che attendere le prossime puntate di Beautiful per scoprire tutti i dettagli.