Uomini e Donne sospeso in anticipo. Ecco perchè il trono over non è andato in onda oggi

Dopo i numerosi cambi di palinsesti sia in Rai che a Mediaset ecco che anche Uomini e Donne ha dovuto arrendersi al Coronavirus.

Purtroppo, solo pochi giorni fa, la rete attraverso un comunicato aveva fatto sapere ai telespettatori che le registrazioni sarebbero state sospese ma che il programma sarebbe andato in onda almeno fino al 23 marzo. Ma cosa è successo oggi? Perchè il trono over non è andato in onda? Vediamo nei dettagli cosa è successo.

Uomini e Donne sospeso in anticipo, perché?

Uomini e Donne, sospeso fino a data da destinarsi per colpa del Covid-19, ha anticipato i tempi, registrando non poche puntate. Motivo per cui il noto programma di Maria De Filippi sarebbe dovuto andare in onda fino al 23 Marzo. Dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori provengono da tutta Italia e di conseguenza nessuno può mettere a rischio la loro salute e quella degli altri.

Ma intanto, oggi 16 marzo è accaduto qualcosa di strano, davanti al televisione mentre milioni di telespettatori aspettavano l’ingrasso dei partecipanti del Trono over è andato in onda “Inga Lindstrom: cuore di ghiaccio”.

Ecco perchè il trono over non è andato in onda

Una decisione quella di Mediaset presa proprio poche ore fa e a quanto pare ha fatto molto arrabbiare il pubblico a casa. In molti infatti, sul sito ufficiale di Uomini e Donne hanno cercato una risposta che per ora ancora non è arrivata. Il Trono Over infatti sarebbe dovuto finire il 16 marzo o, al più tardi, il 17 marzo. Diverso invece il discorso per il trono classico, dove ci sono molte già molte più puntate registrate.

Ricordiamo, infatti, che a causa del calo degli ascolti, la redazione da circa un mese aveva sospeso la messa in onda, dando più spazio agli over. Nella tarda serata di ieri, un comunicato stampa ha fatto storcere il naso a molti.

La rete del biscione oltre a sospendere Uomini e Donne e Forum ha cancellato dal palinsesto anche Avanti un altro, nonostante avessero a disposizione ancora registrazioni. Per ora, dunque dovremmo accontentarci delle decisioni prese da Pier Silvio Berlusconi sperando che tutto torni torni come prima.