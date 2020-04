Barbara D’Urso, cambia look e comportamento dopo la petizione: “Giorni duri a Mediaset” (FOTO)

In queste settimane si è molto parlato della petizione che ha colpito Barbara D’Urso. Lady Cologno si è sempre mostrata alquanto indifferente a tutta la vicenda, sfoggiando quel comportamento di superiorità che ha sempre adoperato.

Considerando come sono andare le cose durante la puntata di ieri di Live non è la D’Urso, però, la verità sembra sia tutt’altra. La conduttrice, infatti, ha sfoggiato un look e adottato un comportamento completamente diversi rispetto al solito e la reazione del web è stata immediata.

Il cambiamento di Barbara D’Urso dopo la petizione

Dopo anni di grosse polemiche, i telespettatori si sono riuniti per dare luogo ad una petizione finalizzata alla chiusura dei programmi di Barbara D’Urso. Che questo accada davvero sembra una cosa alquanto improbabile, ad ogni modo, qualcosa pare che stia già cambiando. Ieri sera, infatti, è andata in onda una nuova puntata di Live non è la D’Urso e la conduttrice si è comportata in modo molto differente.

Partiamo dal suo aspetto estetico. Il suo abbigliamento è stato completamente diverso. Solitamente, infatti, la domenica sera sfoggia lustrini e paillettes, cosa che ieri non è affatto avvenuta. Un tailleur nero, quasi in segno di lutto, ha contraddistinto il suo outfit. Per quanto riguarda la capigliatura, invece, un raccolto spettinato l’ha fatta da padrone donando alla donna un look un po’ trasandato.

I commenti dei telespettatori

La cosa che più si è notata, però, è stato il suo repentino cambio di atteggiamento. Per tutta la durata della trasmissione, infatti, si è comportata in modo decisamente più composto e decoroso. Pochi sorrisi, poche battutine sarcastiche, zero riferimenti a tutto quello che è accaduto. Insomma, questi sembrano essere segnali palesi del fatto che Mediaset le abbia imposto di modificare il tiro.

A seguito della petizione, quindi, Barbara D’Urso pare abbia avuto una bella strigliata e i telespettatori non hanno potuto non notare. Molti, infatti, si sono riversati su Instagram per commentare la cosa ed hanno detto che ci deve essere stato un grosso polverone a Mediaset. La conduttrice, naturalmente, non ha affatto menzionato la cosa, ma i fatti hanno parlato chiaramente.