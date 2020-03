Miguel Chavez torna ad Amici? Le ultime dichiarazioni del ballerino

Miguel Chavez ha scritto una serie di commenti sui social che fanno pensare ad un suo ritorno ad Amici. Ecco di cosa si tratta

Amici di Maria De Filippi: Miguel Chavez ritorna?

Vi ricordate della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi? Miguel Chavez era entrato nella scuola perché, nonostante non avesse mai studiato danza, ha stupito tutti con la sua energia nell’hip hop. Timor Steffens, in particolare, l’ha sempre sostenuto e aiutato facendogli fare dei grandi miglioramenti.

Tuttavia, per gli altri professori questi miglioramenti non bastavano per la fase serale e il ballerino è stato eliminato. La conduttrice, però, gli ha detto che poteva ripresentarsi ai casting l’anno successivo.

Nella diciannovesima edizione del talent Miguel ha fatto altre scelte e non si è presentato ai casting di Amici. Così come anche gli altri due concorrenti che non erano passati al serale proprio come lui, Federico Milan e Federica Marinari. Il motivo? Miguel ha preferito continuare a studiare danza all’estero. Tuttavia, negli ultimi giorni, i commenti lasciati da lui sui social fanno pensare ad un suo ritorno.

I commenti di Miguel

Timor Steffens è ancora un professore di Amici e nelle ultime ore ha pubblicato un post su Instagram che probabilmente era un riferimento a quello che è successo nella terza puntata del serale. In particolare, il coreografo sembra riferirsi al comportamento di Nicolai Gorodiski scrivendo: “Work hard, stay humble“. La frase, dall’inglese, significa: lavora duro, rimani umile. Ebbene, Miguel ha commentato questo post scrivendo: “Sempre! Voglio finire quello che ho lasciato a metà“.

Non solo, ma sotto a uno degli ultimi post pubblicati da Miguel una ragazza gli ha scritto che se andasse ora ad Amici “spaccherebbe“. Lui ha risposto con un “Già, vediamo che succede in futuro“. Il ballerino si sta divertendo oppure c’è la reale possibilità che il prossimo anno tornerà nel talent per finire davvero quello che ha lasciato a metà?

Timor Steffens contro Nicolai

Timor, nel frattempo, è impegnato nel contrastare l’atteggiamento irrispettoso e arrogante di Nicolai. Il ballerino ucraino da quando è entrato nel programma non fa che creare problemi e nessuno lo riprende. Solamente Timor ha iniziato a dargli punizioni e a scontrarsi con lui, con gran parte del pubblico dalla sua parte, così come testimoniano i social. Che cosa succederà nelle prossime puntate di Amici 19? State seguendo le ultime vicende del talent?