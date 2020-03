Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia: la frase che preoccupa i fan. Arriva il chiarimento (Foto)

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno fatto sognare milioni di italiani con la loro storia nata all’interno del Grande Fratello Vip. I due, a causa della squalifica della bella influencer, sono costretti a viversi a distanza la loro relazione.

Clizia in queste ore si è mostrata sui social sorridente e felice in compagnia della figlia. I maliziosi hanno visto in una immagine postata sui social un possibile messaggio per il fidanzato. Ad onor del vero gli utenti social che hanno immaginato che potesse essere riferito a Paolo hanno usato un po’ di fantasia.

A smentire ogni tipo di incomprensione ci ha pensato l’ex concorrente del Grande Fratello. L’influencer, infatti, non ha perso tempo e ha chiarito, sempre tramite il proprio profilo instagram, spiegando come stanno realmente le cose.

La storia tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Sin dall’ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia ha mostrato un particolare interesse per Paolo Ciavarro. Nonostante il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro abbia dimostrato di essere una persona abbastanza riflessiva, la loro conoscenza è iniziata con ottimi auspici.

La bella influencer, infatti, ha raccontato di aver trovato un certo feeling intellettivo oltre a chiarire che dal suo punto di vista si tratta di un bellissimo ragazzo. All’improvviso, durante una chiacchierata serale in giardino i due si sono lasciati andare ad un intenso e lungo bacio.

I protagonisti della vicenda, però, hanno preferito lasciare i coinquilini all’oscuro di tutto. Alfonso Signorini ha mostrato le dolci immagini durante la puntata rendendo pubblico il loro feeling. A distanza di poche ore, mentre la bella influencer era in piscina, si è tuffato anche Paolo e in questa circostanza è scattato un nuovo focosissimo bacio.

A distanza di alcuni giorni Clizia, però, è stata costretta a lasciare la casa del Grande Fratello perchè ha detto una frase sui pentiti di cattivo gusto ed è stata squalificata. Ora i due sono costretti a vivere la loro relazione a distanza e continuano a mandarsi messaggi nei quali sottolineano quanto sentano la mancanza l’uno dell’altra.

Il chiarimento di Clizia Incorvaia

Come detto in precedenza, Clizia Incorvaia nelle ultime ore ha postato diverse stories in compagnia della figlia. A seguire ha dato un consiglio ai suoi fan per quanto concerne la lettura, pubblicando un libro dal titolo “La principessa che credeva nelle favole, Come liberarsi del proprio principe azzurro”. Alcuni utenti del web hanno pensato, con un bel po’ di fantasia, che potesse trattarsi di un messaggio rivolto al suo Paolo.

A stretto giro è arrivata la replica di Clizia Incorvaia che ha chiarito che non intende lasciare il suo principe azzurro. L’influencer, infatti, ha ribadito di sentire la mancanza di Paolo.