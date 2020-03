Morgan di nuovo papà, è nata Maria Eco Castoldi

In un momento particolarmente difficile per l’Italia una grande notizia per Morgan che diventa padre per la terza volta. Altro fiocco rosa per Morgan è nata Maria Eco Castoldi figlia del cantautore italiano spesso al centro di gossip e della nuova compagna Alessandra Cataldo.

Dopo Ana Lou avuta dalla relazione con Asia Argento, e Lara figlia di Morgan e Jessica Mazzoli. L’artista insieme alla sua ultima compagna Alessandra Cataldo ha deciso di allargare la famiglia. Solamente fino a qualche tempo fa il cantautore aveva tenuto lontano dalle luci dei riflettori e del gossip la sua nuova compagna.

Benvenuta Maria Eco Castoldi, l’annuncio su un post del dj Ricc Frost

È nata proprio in queste ore Maria Eco, frutto dell’amore tra il cantautore italiano e Alessandra Cataldo. Ad annunciarlo tramite un post su Facebook è il dj Ricc Frost che scrive: “ Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan”.

In riferimento al difficile momento che l’intera Italia sta attraversando a causa del Coronavirus, ma di come l’arrivo atteso della piccola Maria Eco abbia regalato ai genitori una grande gioia.

Marco Castoldi, in arte Morgan nei mesi scorsi ha parlato della sua relazione che dura ormai da tre anni con Alessandra. Raccontando che lui stesso sia una persona che ama in maniera particolare, dichiarando di vivere con un essere umano che a volte è uomo e a volte è donna.

Indiscrezioni e rumors su Morgan

Reduce da una partecipazione piuttosto turbolenta a Sanremo per la lite in diretta dal palco dell’Ariston con Bugo. Morgan negli ultimi mesi è stato spesso ospite delle varie trasmissioni televisive, ma ha da sempre deciso di non rendere pubblica la sua vita privata.

Solamente qualche settimana fa il cantante era stato accusato pubblicamente dall’ex compagna Jessica Mazzoli di aver intrattenuto con Alessandra una storia extraconiugale, proprio mentre lei sarebbe stata all’ottavo mese di gravidanza.

L’ex cantante dei Bluvertigo ha deciso però di non replicare alle pubbliche accuse, forse perché troppo preso dalle continue accuse con Bugo, o forse perché avrebbe deciso di godersi l’arrivo della sua terza figlia in tranquillità.