Furiosa lite tra Harry e William: i motivi della rottura

Sarebbero arrivati ai ferri corti il Principe William e il fratello Harry, e a quanto pare sarebbero diversi i motivi a creare l’allontanamento tra i due fratelli.

A due mesi dalla rinuncia di Harry e Meghan dal loro ruolo di Reali, continuano a logorarsi i rapporti della Royal Family. Sarebbero emerse le reali motivazioni che avrebbero spinto William ad allontanarsi dal fratello. Lo stesso si sarebbe offeso per alcuni commenti apparsi sul sito della coppia dei Duchi di Sussex. Molti i risentimenti e le incomprensioni che hanno contribuito alla decisione drastica dei Duchi di Sussex a trasferirsi in Canada, e a scindere ogni rapporto con la Casa Reale.

William e Harry è guerra di insulti

Secondo fonti attendibili rivelate al Mail on Sunday, William sentirebbe che il fratello abbia mancato di rispetto all’istituzione della monarchia. Ma a maggior ragione alla loro stessa nonna, la Regina Elisabetta II. Opinioni assolutamente opposte quelle di Harry che invece accusa la Casa Reale e il fratello di non avere mai accolto realmente Meghan in famiglia, e di averlo isolato. Oltre ad aver affidato incarichi di minore importanza rispetto a quelli di William.

Il Duca di Cambridge c’è l’avrebbe col fratello anche per la scelta di abbandonare il resto della famiglia trasferendosi in Canada. Mentre Harry si sarebbe infuriato col fratello per l’atteggiamento arrogante e a tratti cafone nei confronti della moglie, Meghan.

Harry, l’ultima ruota del carro per la Royal Family

La stessa Regina Elisabetta solamente qualche mese fa fece un discorso alla nazione con le foto di tutta la famiglia riunita ad eccezione di Harry e Meghan. Durante la quale ha lodato commossa il nipote William, senza un minimo accenno a Harry. Il secondo genito figlio di Diana si sarebbe sempre sentito messo al secondo posto dopo William dalla famiglia Reale.

Un atteggiamento che potrebbe essere mosso da una forte gelosia dato che più volte Harry ha ribadito chi sarà il futuro re. Il rapporto tra i due fratelli sarebbe freddissimo, e lo sarà per diverso tempo. Secondo quanto rivelato da fonti certe il disappunto e il senso di esclusione di Harry arriverebbe da lontano.

Come quando nel 2015 una volta tornato nel mondo civile dopo i suoi anni da militare si fosse sentito trascurato dai familiari. L’arrivo di Meghan ha convinto sempre più il principe Harry a decidere in modo attivo di volersi distaccare dalla famiglia Reale.

Meghan non avrebbe mai conquistato le simpatie di William, tanto che il duca di Cambridge avrebbe più volte consigliato al fratello di riflettere prima di sposarla. Tanto che i due Duchi di Sussex una volta sposati avrebbero deciso di decidere di vivere a Frogmore Cottage prima del definitivo addio, e del trasferimento in Canada.