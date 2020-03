Angela Celentano, la madre: “È ancora viva, non mi arrendo”

Maria, la madre di Angela Celentano, ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Giallo riguardo la sua bambina. Per la donna e la sua famiglia non esiste la parola fine e, di conseguenza, continueranno a chiedere giustizia.

Maria Celentano ha appreso la richiesta di chiusura delle indagini. Per chi non la conoscesse, stiamo parlando della vicenda riguardante una bambina scomparsa il 10 agosto 1996 dal Monte Faito, a Vico Equense, in provincia di Napoli.

La piccola Angela, all’epoca, aveva solo 3 anni e di lei non si è saputo più nulla. Sono state innumerevoli le piste che gli inquirenti hanno seguito per cercare di arrivare alla verità. Un caso di scomparsa che tenne col fiato sospeso l’intera Italia. Una bambina innocente scomparsa nel nulla nel corso di un pic-nic, senza lasciare traccia. Uno dei casi di scomparsa più oscuri e misteriosi caratterizzanti il nostro paese, al pari della vicenda Orlandi-Gregori.

Angela Celentano, i genitori non si arrendono

Catello e Maria, i genitori di Angela Celentano, non ci stanno ad una chiusura delle indagini e sono decisi a lottare strenuamente per fermare l’archiviazione. L’avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia Celentano, ha spiegato allo staff del settimanale diretto da Andrea Biavardi che al momento, i genitori di Angela stanno ancora “metabolizzando la notizia”. Tuttavia, come già chiarito nell’introduzione, si tratta di una richiesta di archiviazione, quindi nulla ancora è stato deciso.

L’avvocato Ferrandino ha aggiunto che il pm ha dimostrato una “grande delicatezza”, in quanto ha deciso di non inviare alcuna notifica, preferendo convocare la famiglia Celentano, annunciando la sua decisione e spiegando di aver fatto tutto il possibile, senza però trovare nulla. Ed è per questo motivo che non ci sarebbe altra scelta, se non l’archiviazione del caso.

Maria sente che è ancora viva

Non è detto, tuttavia, che la ricerca della verità sul reale destino di Angela Celentano termini in questo modo. L’avvocato Luigi Ferrandino ha precisato come in queste settimane i coniugi Celentano faranno di tutto affinché venga data nuova attenzione alla vicenda della loro bambina. Maria è convinta che sua figlia, che oggi sarebbe una ragazza di 27 anni, sia ancora viva. La donna ha dichiarato che continuerà a cercarla fino alla morte.