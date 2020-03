‘Un posto al sole’ spoiler 17 marzo 2020, spiacevole decisione per Alex

Un posto al sole prosegue il suo appuntamento con la puntata numero 5462 in onda martedì 17 marzo. Ne vedremo di cotte e crude dato che a Palazzo Palladini ci sarà del movimento. Alex dovrà prendere una spiacevole decisione che riguarderà Rosaria e Carla. Patrizio metterà dei paletti che indispettiranno Raffaele. Infine, vedremo Serena e Filippo ad un passo dalla separazione consensuale.

Un posto al sole anticipazioni 17 marzo

Filippo e Serena andranno fino in fondo alla questione della separazione consensuale e si prepareranno a firmare le carte che sanciranno la fine del loro matrimonio. Cambieranno idea? A quanto pare no. Nel frattempo, Mariella sarà determinata a invitare al suo matrimonio sia Carla che Rosaria e questo scuoterà Alex.

La ragazza, infatti, dovrà gestire la situazione e fare in modo che tra i suoi genitori si instauri un certo equilibrio. Ed ecco che vedremo la ragazza di Vittorio escogitare un piano per non dover prendere la spiacevole decisione su chi delle due potrà partecipare alle nozze.

Intanto, Raffaele dovrà fare i conti con suo figlio Patrizio il quale, infastidito dalle frequenti visite del padre, ha stabilito delle ferree regole. Il portiere di Palazzo Palladini attuerà una simpatica e scherzosa vendetta che divertirà i numerosi telespettatori della soap opera italiana.

Un posto al sole spoiler: torna Otello

Filippo e Serena firmeranno le carte che sanciranno ufficialmente la loro separazione. Dopodiché i due ex coniugi volteranno pagina e cercheranno di andare avanti con le rispettive vite. Nonostante ciò, i due dovranno cercare una tata per la piccola Irene e sarà Giulia a proporre qualche nome interessante ma che purtroppo sarà destinata a far scontrare nuovamente Serena e Filippo.

Intanto Marina Giordano scoprirà qualcosa riguardante l’omicidio di Sebastiano Rosato e che potrebbe far scagionare Fabrizio. Prossimamente, a UPAS, vedremo Eugenio e Viola discutere sempre di più per via del lavoro di lui. La coppia si ritroverà ad affrontare una certa complicazione che metterà entrambi in pericolo. Infine vedremo tornare Otello a Palazzo Palladini e la sua presenza scatenerà un vespaio di polemiche nei vari condomini a causa dell’irruenza del pensionato.