Canguro mangia carta sorpreso nel bagno pubblico: foto virali sul web

Ilarità a 360 gradi, in un bagno pubblico di un campeggio. Un canguro mangia carta è stato sorpreso mentre armeggiava con il rotolo di carta igienica. A scovarlo, un visitatore del campeggio, sito in Australia. Incurante di esser stato scoperto, l’animale ha continuato a fare il suo bizzarro pranzo. L’uomo ha così deciso di scattargli foto e riprendere un video. È bastato poco, e i file multimediali hanno raccolto molti like e commenti ilari sul web.

Canguro mangia carta sorpreso da un viaggiatore: foto e video subito sul web

Dato il clima teso su scala internazionale, quella del canguro mangia carta è una storia che strappa un sorriso a tutti gli internauti. La sua naturalezza e anche la sua sfrontatezza nel continuare a giocare con la carta igienica, aumenta ancor di più l’humor di questo teatrino simpatico.

L’uomo che “ha colto in flagrante” il canguro, ha affermato di aver viaggiato per le campagne in camper con la famiglia per un anno. Qualche giorno fa hanno deciso di sostare nel campeggio Wilpena Pound, nel sud dell’Australia. Ed è proprio qui che si è consumata la gag con protagonista il “canguro mangia carta”. Nelle immagini postate sul web, si vede palesemente un canguro nel bagno del campeggio che mangia carta igienica in uno dei vani della struttura.

Il racconto del campeggiatore

“Ci siamo recati qui per allontanarci dal trambusto del coronavirus” ha spiegato il campeggiatore. Wilpena Pound è a circa 6 ore di auto dalla costa del Sud Australia. È una zona molto secca, polverosa si potrebbe dire quasi dimenticati. Ma c’è una cosa meravigliosa che molti ignorano.

Ovvero che i canguri non hanno paura di interagire con i turisti, sono docili, sono affettuosi. Forse per questo motivo, secondo il turista, il canguro ha continuato ad armeggiare con la carta igienica senza reagire o scappare via.

Sta di fatto che comunque, bisognerebbe evitare che gli animali invadano spazi dediti alla sicurezza e all’igiene delle persone. Il campeggiatore ha spiegato anche che la sua famiglia ha parlato con i gestori del campeggio, il quale ha detto loro che stanno meditando di montare una recinzione entro il mese prossimo. Questo per impedire ai canguri di razziare la carta igienica.