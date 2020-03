Oroscopo Paolo Fox 17 marzo 2020: Vergine razionale, Bilancia arrabbiata

L’oroscopo di Paolo Fox del 17 marzo 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per i 12 segni zodiacali. Siete curiosi di sapere che cosa ha promesso l’astrologia quotidiana per il vostro segno? Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per tutti i simboli dello Zodiaco.

Paolo Fox oroscopo 17 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata la Luna è dissonante, sentite che c’è qualcosa che non va nella vostra vita. Ci sono dei ripensamenti anche nelle questioni sentimentali. L’uomo delle stelle consiglia di mantenere la calma.

Toro – Il vostro è un segno che non si arrende mai ed è fortunato perché avere Giove in buon aspetto significa riuscire a superare grossi problemi. Certo, non è una passeggiata ma alla fine arriva il successo.

Gemelli – Questa giornata di martedì parla di ‘Dentro o fuori’ definitivo. Entro il mese di aprile dovete capire se vale la pena oppure no portare avanti certi progetti. Per fortuna, intorno al 23 marzo Saturno darà una piccola scossa positiva.

Previsioni di martedì 17 marzo 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – In questo periodo faticoso siete tutti molto provati. Siete un po’ come la spugna: assorbite le tensioni dall’esterno. Da fine mese Saturno allenta la presa e rende l’orizzonte più libero. Chiudete tutto ciò che non vi interessa più.

Leone – Questa giornata di martedì richiede massima attenzione. In questi giorni di disagio e di chiusura, è molto facile che vengano allo scoperto discrepanze e tensioni in amore e in casa.

Vergine – Siete delle persone costruttive e razionali. Queste due doti riescono a darvi una spinta anche in condizioni particolari come queste che il mondo sta vivendo. Avete una marcia in più!

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Che voi siate furiosi per un trattamento infelice ricevuto poco tempo fa o che abbiate bisogno di un punto di riferimento stabile, è molto chiaro. Ora, l’uomo delle stelle vi chiede di essere più sereni.

Scorpione – In questi giorni state cercando di concludere un accordo o di portare avanti un progetto. Ma fate attenzione, perché entro fine aprile le cose inutili andranno tagliate. In casa e nei rapporti con gli altri c’è qualcosa da rivedere.

Sagittario – Per vivere emozioni dovete staccarvi un po’ dalla realtà. Certo, non è facile farlo in un periodo pieno di tensioni e di dubbi, ma potreste già organizzare progetti nei prossimi mesi. Guardate il futuro è una vostra prerogativa.

L’oroscopo di Paolo Fox del 17 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Il vostro è un segno che si rialza sempre, anche davanti alle mille asperità del periodo. Anzi, proprio quando ci sono grandi difficoltà siete capaci di aiutare coloro che hanno bisogno di aiuto.

Acquario – Siete al punto di non ritorno! Se ci sono problemi nelle collaborazioni o ci sono chiusure, dovete affrontarle con coraggio. Gli eventi tragici di questi giorni vi hanno fatto capire che è meglio concentrarsi sui propri desideri, invece, di eseguire gli ordini degli altri.

Pesci – In questo periodo così critico, molte coppie sono arrivati ai ferri corti. Alcune rischiano di separarsi perché non riescono a concludere un discorso d’amore. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di pensare a un futuro meno da combattenti e più da amanti.