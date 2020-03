Maiale con sembianze umane nato in Venezuela: mistero sulla sua forma

Un maiale con sembianze umane sta destando molti interesse nonché inquietudine in Venezuela. Pare che l’animale sia nato con “volto e capelli umani”, ed è stato ripreso in un vide mentre si contorceva tra le braccia del contadino. La sua sembra proprio una faccia “umana” ma leggermente schiacciata ed ha gli occhi giganti. È mistero sulla sua malformazione.

Maiale con sembianze umane: la strana nascita dell’animale malformato

Nel video postato sui social, si vede un uomo venezuelano che tiene in braccio questo maiale con sembianze umane, dunque, mutante appena nato. Si dice che la strana nascita, avvenuta nella zona di Quebrada Arriba nel comune di Torres, abbia scioccato i residenti e gli altri agricoltori della regione.

Infatti, la gente del posto ha descritto il maialino mutante come troppo somigliante a noi uomini, dati i suoi occhi grandi e la sua peluria simile a capelli. Il contadino nel filmato, non identificato, viene visto mentre tiene il maiale deforme e senza muso in una coperta prima di sollevarlo verso la telecamera. In sottofondo la voce di una donna dice: “è nato da poco più di tre ore”. Poi aggiunge: “Ha anche i capelli!”

I fratelli del maialino tutti normali

Il maiale con sembianze umane è nato in una cucciolata di suini normali e, a differenza di altre nascite mutanti, non è nato morto sebbene le sue ovvie deformità. Non è ancora chiaro cosa abbia causato una così grave deformazione del maialino, ma in altri paesi del Sud America è stato collegato all’uso eccessivo di pesticidi. Il bizzarro video è diventato virale in Venezuela, dove ha suscitato grande scalpore.

I commenti sui social

Dopo aver visto il video, un utente di social media ha dichiarato: “È chiaramente una mutazione. Sarebbe il caso che le autorità si diano da fare per esaminare cosa è successo alla genetica dell’animale”. Altri invece credono che in Venezuela ci siano cibi scadenti e contaminati. Per cui anche gli animali non hanno abbastanza vitamine e minerali per dare alla luce una prole sana.

Per la maggior parte degli utenti si tratta di uno scherzo della natura, di un orribile mostro. Comunque sia il maialino è ancora vivo ma non è chiaro cosa gli accadrà e se le sue deformità facciali potrebbero provocare dei veri e propri problemi respiratori.