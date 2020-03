Meghan Markle continua a far parlare di se

La sua agenda è piena di impegni

La duchessa di Sussex dopo l’addio a Londra con Harry, inizia una nuova vita. L’ultimo saluto londinese, senza il suo bambino, la vede protagonista tra tanti sorrisi con suo marito e pochi saluti a corte. Meghan Markle volta pagina e passa tanto tempo a casa con il piccolo Archie e pratica anche lo yoga senza bisogno di un istruttore.

Si dedica a passeggiate all’aria aperta insieme anche ai suoi cagnolini e a videochiamate con le amiche. Al momento la duchessa non sta facendo molto shopping, anche se già conosce i posti giusti. A Vancouver, in Canada, i suoi agenti e consulenti lavorano con attenzione per il lancio del suo brand.

Un ritorno a Hollywood

Meghan Markle fa parlare di se anche per il ritorno sui set cinematografici, le proposte non mancano e si vocifera che ci sia anche qualche apparizione con l’attore Tom Cruise. Complice della Markle sarebbe la sua cara amica Oprah Winfrey, che offre a Harry un ruolo di presentatore e produttore per alcuni documentari.

Gli agenti della duchessa stanno lavorando per trovarle un ruolo da super eroina. La ragazza è molto ambiziosa, e mette a disposizione le sue qualità anche per scopi di beneficenza. Tra i temi che le stanno più a cuore ci sono la violenza sulle donne e l’ambiente.

Meghan si sta dedicando al doppiaggio e firma intanto anche un doppiaggio con la Disney. Intanto, Kate Middleton, dopo il saluto della coppia a Londra, organizza una cena a palazzo dove tutti la vedono serena e raggiante. Rispetto all’incontro con la cognata la duchessa di Cambridge è anche molto chiacchierona.

Meghan non è benvoluta da tutti

Anche Camilla Parker Bowles non gradisce la presenza di Meghan, visto che la ragazza ha oscurato totalmente il suo discorso contro la violenza domestica. Ci sono poi anche le cugine di Harry. In particolare Beatrice di York che sta organizzando le nozze. Si parlerà della bella Markle sia se decidesse di non partecipare, ma anche nel caso contrario perché la sposa passerebbe in secondo piano.