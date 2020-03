Il Grande Fratello Vip 4 chiude in anticipo: “Situazione incredibile e unica”

Il coronavirus sta stravolgendo le vite degli italiani. Il paese è in emergenza con milioni di persone costrette a casa per evitare il contagio. Va da sé che anche i palinsesti televisivi sono stati completamente modificati nel corso degli ultimi giorni.

Tantissimi i programmi sospesi in attesa che la situazione in Italia migliori. Al momento i vertici di Mediaset non hanno voluto interrompere il Grande Fratello Vip 4. Il reality, ad onor del vero, ha ottenuto sin qui ottimi risultati in fatto di ascolti. La scelta, secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale, però, sarebbe legata al grande affetto che il pubblico prova nei confronti dei protagonisti.

La scelta di Alfonso Signorini come conduttore, affiancato da Wanda Nara e Pupo è stata vincente. Nell’ultima puntata, come accadrà probabilmente anche nelle prossime, nello studio che ospiterà la trasmissione potrebbe esserci solo in cantante toscano.

Il successo del Grande Fratello Vip 4

Molto probabilmente il grande successo del reality è dovuto al cast, a differenza degli anni scorsi con diversi personaggi molto conosciuti. All’interno della casa si sono innescati ben presto le solite dinamiche di gioco con innamoramenti, simpatie e litigi. Per quanto concerne questi ultimi ormai non si contano con Antonella Elia spesso al centro delle discussioni.

L’amore nato tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è stato senza ombra di dubbio uno dei momenti più belli. I due hanno impiegato alcune settimane per mostrare il reale interesse che portavano dentro. Alla fine, però, la passione è scoppiata e nonostante lei sia stata squalificata e ha lasciato la casa più spiata d’Italia la storia continua a gonfie vele.

Solo poche settimane fa la produzione, visti gli ottimi ascolti ottenuti, di prolungare la messa in onda della trasmissione. La situazione coronavirus, però, è andata peggiorando con il tempo. I protagonisti sono stati informati della situazione e hanno avuto la possibilità di vedere i video dei loro cari e sono stati rassicurati.

Il Grande Fratello Vip 4 chiude in anticipo

I vertici Mediaset hanno fatto sapere con un lungo comunicato che, a differenza di quanto comunicato poche settimane fa, il Grande Fratello Vip 4 chiuderà nella data prevista inizialmente. Nello specifico si tratta dell’8 aprile.

Gli autori del reality più longevo della televisione hanno definito la situazione attuale in Italia come incredibile e unica, mai accaduta prima. Le persone vogliono sorridere e condividere le loro emozioni e proprio per questo rimangono collegate al Grande Fratello Vip, diventato ormai un appuntamento fisso per milioni di telespettatori ogni settimana.

I concorrenti saranno informati giorno dopo giorno sulla situazione Covid-19 in Italia e avranno anche la possibilità di parlare con i loro cari, un’eccezione necessaria vista la situazione di grande emergenza.