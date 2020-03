Fiorello apre a Sanremo 2021: “Amadeus e Jovanotti pensiamoci”

Fiorello apre alla conduzione del Festival di Sanremo 2021 con Amadeus e Jovanotti

Quest’anno Amadeus ha condotto e diretto artisticamente il Festival di Sanremo, affiancato per l’occasione da Fiorello e da Tiziano Ferro, presenze fisse della manifestazione canora. Inizialmente il ravennate era in lizza con altri colleghi, pure provenienti da altre reti, tipo Alessandro Cattelan.

Una corsa poi vinta, e la mossa dei dirigenti di viale Mazzini ha sortito gli effetti sperati, pure superiori. Difatti la 70esima edizione si è rivelata la più seguita degli ultimi anni. Ecco quindi che è arrivata la naturale proposta di un bis, sulla quale il diretto interessato ha però evitato finora di pronunciarsi. Se conquistare il successo è complicato, confermarsi lo è ancora di più. Anche per questo Amadeus sta finora sul vago: dirà di sì solo ottenute certe garanzie tecniche.

Amadeus chiama gli amici

Intervistato dal Corriere della Sera, in merito alla disponibilità di prendersi o meno in carica il festival nazionalpopolare italiano, l’amato volto de I Soliti Ignoti aveva dichiarato, qualora pervenisse l’offerta sul piatto, che si sarebbe messo a concepire un’idea altrettanto efficace artisticamente. Nel mentre Fiorello aveva lasciato intendere il mancato interesse per un bis.

Gli hanno chiesto in reiterate occasioni di fare Sanremo e lui ha sempre declinato la proposta. Poche settimane fa è salito sul palcoscenico per quattro serate e non l’avrebbe fatto con nessun altro, se non con Amadeus.

Nel corso dell’evento ha dimostrato come il mestiere del presentatore non è il suo. Non avrebbe mai potuto fare per 5 ore quello che ha fatto l’amico. Sostengono sia un battitore libero e sposa appieno la definizione. Un secondo capitolo? Non può, era dal podologo, aveva scherzosamente concluso lo showman siciliano.

Ora le condizioni potrebbero essere sensibilmente evolute. Difatti, Ama sarebbe sul punto di valutare la presa in consegna o meno del Festival di Sanremo 2021 accanto non solamente a Fiorello, ma anche a Jovanotti. Durante la diretta su Instagram, proprio il cantante ha domandato al produttore se stesse ragionando sulla possibilità di tornare alla kermesse.

Fiorello toccato dal Coronavirus

A quel punto l’interpellato ha risposto con una controproposta: lo ripeterà purché Rosario Fiorello e lo stesso Jovanotti gli diano una mano. Puntuale la replica del comico, che suggerisce di pensarci. Il Coronavirus cambia tutto.

Che dunque a Sanremo 2021 il trio unirà le forze? Un’idea bellissima perché oltre alla bravura dei professionisti in questione il Paese intero desidera sorridere. E loro tre saprebbero donare leggerezza.