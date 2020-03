Grande Fratello Vip 4, Imma Battaglia attacca Licia Nunez:”Fa la lesbochic in tv”

Licia Nunez è stata sin qui una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 4. E’ riuscita a mettersi in gioco mostrando la sua forza e le sue debolezze. Ad inizio del programma si è parlato molto delle sue relazioni sentimentali. In queste ore è tornata prepotentemente alla ribalta la storia tra Licia Nunez e Imma Battaglia. L’attrice è stata fidanzata per diverso tempo con l’attuale moglie di Eva Grimaldi.

Tra le due c’è stato anche un confronto all’interno del reality ma che non ha avuto gli effetti sperati. Imma Battaglia ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha parlato anche di Licia Nunez. Le parole della moglie di Eva Grimaldi sono state tutt’altro che dolci nei confronto dell’ex fidanzata, con la quale sembra avere ancora qualche conto in sospeso.

La storia d’amore tra Licia Nunez e Imma Battaglia

Della vita privata di Licia Nunez si è parlato moltissimo ad inizio di questo Grande Fratello Vip. La narrazione della sua vita amorosa è iniziata dalla relazione con Imma Battaglia. Nonostante la grande differenza d’età le donne hanno vissuto una storia molto intensa e profonda. Secondo l’attrice la compagna amava lei più della sua stessa vita.Una storia durata alcuni anni ma naufragata proprio in concomitanza con l’inizio della frequentazione della Battaglia con Eva Grimaldi.

E’ stato proprio questo il nodo del contendere. Secondo la concorrente del Grande Fratello, infatti, questo sarebbe avvenuto mentre la loro relazione era ancora in piedi, versione smentita dall’altra protagonista della vicenda. Durante l’incontro tra le due all’interno della casa purtroppo non sono riuscite a chiarirsi.

Licia Nunez ha anche rivelato nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia di essere fidanzata attualmente. Barbara, l’attuale compagna dell’attrice, ha scritto sui social di essere stata decisamente ferita dal suo comportamento e ne ha preso le distanze. Per risolvere il tutto il Grande Fratello le ha consentito di entrare all’interno della casa. Dopo una discussione, neanche troppo accesa e legata al fatto che Licia ha solo parlato della sua ex senza mai darle spazio, le due si sono lasciate andare ad un lungo bacio seguito da un intenso abbraccio.

L’attacco di Imma Battaglia a Licia Nunez

Come detto in precedenza, Imma Battaglia ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha parlato anche della sua ex fidanzata Licia Nunez. La moglie di Eva Grimaldi ha rivelato che per cinque anni la concorrente del Grande Fratello non le ha lasciato parlare mentre adesso fa lesbochic in tv.

La Battaglia ha raccontato di essere stata innamorata di Licia, nonostante continuasse a vedere da parte sua comportamenti poco chiari. Soltanto con la concorrente del reality di canale 5 non è riuscita a creare un rapporto di amicizia dopo la fine della loro storia, così come è avvenuto con tutte le sue ex.