Loredana Lecciso colpisce di nuovo Romina: con Al Bano è amore (FOTO)

Loredana Lecciso si dichiara, Al Bano in ansia per il suo amico

Loredana Lecciso sembra non volersi arrendere. La soubrette salentina dopo le varie frecciatine lanciate dalla sua rivale Romina Power nei giorni scorsi, ha deciso di rispondere. L’ex compagna di Al Bano ancora una volta ha voluto mettere le cose in chiaro lasciando intendere di essere lei la ‘scelta’. E proprio pochi minuti fa, Loredana ha stupito tutti con uno scatto che la vede in compagnia proprio del Maestro.

Loredana Lecciso e Al Bano di nuovo insieme

Nei giorni scorsi si è parlato tanto di un possibile ravvicinamento tra Al Bano e Loredana Lecciso. A confermare il pettegolezzo la stessa soubrette davanti alle telecamere di Barbara D’Urso. La quarantenne ha spiegato che tra i due c’è molta più passione di prima e questo fa pensare ad un vero e proprio ritorno di fiamma.

Forse, per questo motivo, Loredana ha voluto sottolineare il loro riavvicinamento pubblicato un’immagine sul proprio profilo Instagram. Nello scatto in questione si è immortalata insieme al cantante e oltre ad apparire felici e sorridenti sono molto molto vicini. Ovviamente non sono mancati i commenti e i like sotto al post tra cui dei cuori di Brigitte, figlia di Loredana. E’ scoppiato davvero di nuovo l’amore tra la Leccio e Al Bano? (Continua dopo il post)

Il drammatico racconto a Storie italiane

Sono davvero momenti molto difficili per il popolo italiano che improvvisamente ha dovuto cambiare le proprie abitudini a causa dell’emergenza coronavirus. A quanto pare la maledetta influenza ha colpito anche un caro amico di Al Bano. A rivelare la triste notizia è stato lo stesso cantante a Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele.

Il compagno di Loredana Lecciso purtroppo ha spiegato che questo virus non è una semplice influenza e ieri un suo amico dopo essersi recato in ospedale per una lastra non è più uscito. Ora sta lottando tra la vita e la morte, e da stamattina è in coma.

Per tale ragione, il cantante di Cellino San Maroc ha chiesto a tutti di rispettare il decreto emanato dal Governo per prevenire la diffusione dell’influenza ma sopratutto per tutelare la salute dei più deboli.