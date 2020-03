Grande Fratello Vip: la fidanzata di Licia Nunez attacca Sossio Aruta:”Inetto insulso”

Continuano le polemiche al Grande Fratello Vip. All’interno della casa le dinamiche del gioco sono diventate sempre più complesse e il carattere dei concorrenti è venuto ormai alla luce.

Licia Nunez è stata al centro di alcune polemiche che nella notte hanno visto come protagonisti Sossio Aruta, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Denver. I quattro si sono ritrovati in tarda serata a chiacchierare e parlare di altri concorrenti del reality più longevo della televisione italiana.

Il loro atteggiamento, ritenuto irrispettoso dal alcuni utenti dei social e non solo, ha scatenato l’accesa reazione di Barbara Eboli, fidanzata di Licia Nunez. La donna non le ha mandate a dire, apostrofando con parole tutt’altro che dolci Sossio e anche altri componenti del Grande Fratello, rei di aver mancato di rispetto alla compagna.

L’avventura di Licia Nunez e Sossio Aruta al Gf Vip 4

All’inizio dell’avventura nella casa più spiata d’Italia si è parlato moltissimo della vita privata di Licia Nunez. Quest’ultima ha avuto la possibilità di incontrare la sua storica ex fidanzata Imma Battaglia. Purtroppo lo scambio di pareri tra le due non ha avuto l’esito sperato dal pubblico da casa.

Licia Nunez ha anche rivelato nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia di essere fidanzata attualmente. Barbara, l’attuale compagna dell’attrice, ha scritto sui social di essere stata decisamente ferita dal suo comportamento e ne ha preso le distanze. Per risolvere il tutto il Grande Fratello le ha consentito di entrare all’interno della casa.

Dopo una discussione, neanche troppo accesa e legata al fatto che Licia ha solo parlato della sua ex senza mai darle spazio, le due si sono lasciate andare ad un lungo bacio seguito da un intenso abbraccio. Sossio Aruta è uno degli ultimi ad essere entrato in casa. Con il suo arrivo ha portato un po’ di buonumore e qualche polemica. Ha avuto alcuni screzi con alcuni coinquilini che hanno animato gli ultimi giorni del Grande Fratello Vip.

La fidanzata di Licia attacca Sossio Aruta

Sossio Aruta, come detto in compagnia di Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Denver, si sono incontrati per chiacchierare. Il centro del discorso è stato un comportamento di Fernanda Lessa che non sarebbe piaciuto a loro. Questo ha scatenato la reazione dura del marito.

Negli ultimi giorni ha mostrato un po’ di insofferenza anche Licia Nunez, proprio nei confronti dei protagonisti di questo episodio. Sul web la fidanzata ha spiegato che dal suo punto di vista Antonella e Paola sono persone cattive, definendole serpi. In particolare in questo periodo storico difficilissimo per l’Italia nel quale ci sarebbe bisogno di leggerezza. Senza ombra di dubbio l’epiteto meno galante è stato riservato a Sossio Aruta definito inetto insulso da Barbara Eboli.