Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese rischia la squalifica

Teresanna rischia la squalifica?

Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti stanno facendo parlare di sé. Come sempre Valeria Marini e Antonella Elia si punzecchiano a vicenda, creando così un clima teso. Tuttavia i protagonisti di un’accesa discussione stavolta sono stati Teresanna Pugliese e Sossio Aruta.

La situazione è degenerata al punto tale da far intervenire Antonio Zequila e Andrea Denver. L’ex di Francesco Monte non tollera alcuni atteggiamenti dell’uomo, il quale pare che non abbia intenzione di moderarsi. Davanti al suo ennesimo gesto discutibile verso i compagni d’avventura, lei non si è trattenuta e ha alzato la voce. Secondo i telespettatori ha oltrepassato i limiti, dunque credono che possa essere punita per il cattivo esempio dato.

‘Odio le donne che aggrediscono gli uomini, sapendo che sono limitati nell’agire’

Teresanna rischia la squalifica dal momento che ha esagerato con le parole e i toni? Per il momento la produzione del reality non ha preso nessuna decisione, ma sicuramente Alfonso Signorini ne parlerà. Sossio avrebbe usato il bagno senza averlo sistemato una volta averne fatto uso.

Teresa non voleva dire nulla a riguardo, così ha iniziato a scherzare con Zequila. A un certo punto Sossio si è sentito chiamato in causa e ha risposto con arroganza. A quel punto la donna si è avvicinata a lui più volte con un fare minaccioso. Per questo motivo Sossio si è alzato dalla sdraio per difendersi dalla accuse. Sono stati separati dagli altri, però sono volati insulti e offese.

Non è stata una bella scena, dunque i fan del Gf Vip vogliono dei provvedimenti disciplinari. Per molti sarebbe stata Teresa ad avere esagerato perché ha perseverato nel provocarlo. Come se non bastasse è ricorsa alle minacce, ragion per cui la compagna dell’ex cavaliere di Uomini e Donne, Ursula Bernardo, è intervenuta per esprimere il suo parere.

‘Vedi di smetterla perché oggi già mi girano le pa**e’

La frase di Sossio ha fatto perdere le staffe a Teresa. L’uomo dice che da quando è entrata nella casa non fa altro che criticarlo, dandogli del cafone. Le ha consigliato di scendere dal piedistallo, in quanto non è nessuno. Inoltre ha voluto precisare che anche lei non ha rispetto per gli inquilini se lascia i mozziconi di sigaretta in ogni angolo della casa. Per fortuna non c’è stato nessuno scontro fisico.