Uomini e Donne, Pamela Barretta svela un dettaglio su Enzo Capo

Pamela sveglia un dettaglio

Da qualche giorno non si parla d’altro sui social. Da poco è arrivata la conferma della fine di una storia d’amore nata nello studio di Uomini e Donne. Si tratta dell’affascinante Pamela Barretta e del cavaliere Enzo Capo. Nessuno ha mai scommesso su di loro, non a caso sia Tina Cipollari che Gianni Sperti hanno detto che li avrebbero rivisti dopo pochi mesi.

I fan della coppia non credevano che le cose si sarebbero evolute nel peggiore dei modi, dato che apparivano innamorati. Hanno sempre pubblicato degli scatti dei loro viaggi oltreoceano, in quanto hanno progettato di andare a convivere. Purtroppo le loro strade si sono separate ed è stata lei a renderlo pubblico.

‘Enzo mi ha lasciata senza alcun preavviso’

Pamela svela un dettaglio sul suo ormai ex fidanzato. Ha rivelato che è stata costretta ad accettare la fine della sua storia per volontà di lui. Non avrebbe mai immaginato una cosa del genere, poiché non ha mai visto dei segnali evidenti. Enzo non ha mai nascosto il desiderio di diventare padre.

Prima di lasciare lo studio di Maria De Filippi le aveva fatto una dedica romantica accompagnata da un ballo emozionante. Stavano progettando anche il matrimonio, dopodiché tutto è saltato. Ha cercato di avere un confronto, però il bel napoletano non ne ha voluto sapere.

Per questo motivo la dama ha trovato una valvola di sfogo sul web. Ieri, domenica 15 marzo, Pamela ha attivato su Instagram la modalità domanda/risposta. Ha detto ai suoi fan l’accaduto e, allo stesso tempo, ha chiesto di non essere tempestata da ulteriori domande. La risposta del diretto interessato non è tardata ad arrivare.

‘La verità è che non mi sentivo desiderato’

Pamela ha colto l’occasione per dire che non tornerà nel programma. Non vuole più mettersi in gioco davanti alle telecamere. Dopo Stefano è tornata per darsi una seconda possibilità, così ha conosciuto Enzo.

Quest’ultimo subito ha espresso la volontà di andare via e così si è verificato. In realtà ha ammesso di amarla ancora, ma non crede di essere corrisposto con la stessa intensità. Non vede in lei lo stesso entusiasmo, dunque ha preferito mettere un punto. Dopo aver ascoltato la sua versione, molti credono che torneranno insieme.