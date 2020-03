Imma Battaglia vuota il sacco: “Ecco cosa c’è tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi…”

Imma Battaglia si confessa al Corriera della Sera

Da tempo Gabriel Garko è al centro dell’attenzione mediatica per la sua vita privata. Visto che il noto attore torinese si è preso una pausa dal recitare giornali e siti di pettegolezzi si sono concentrati sulle sue questioni sentimentali. Ovviamente sul web se ne sono lette di tutti coloro per questo motivo di recente Imma Battaglia ha preso le sue difese.

Ricordiamo che quest’ultima oltre ad essere un’esponente del movimento LGTB è anche la moglie di Eva Grimaldi, storica ex di Garko. I due sono rimati in ottimi rapporti al punto che l’artista veneziana lo ha scelto come testimone di nozze. Ovviamente il modello piemontese ha stretto anche con la Battaglia e i tre sembrano ottimi amici.

Le parole sulla moglie Eva Grimaldi

Intervistata dal quotidiano Corriera della Sera, Imma Battaglia ha parlato molto dell’attore torinese. Nello specifico l’ex di Licia Nunez ha detto che Gabriel Garko ormai è anche suo amico. Ha una sensibilità rara, molto simile a quella di Eva Grimaldi. Per il resto, è libero di dire o no quello che vuole nella sua vita.

La nota attivista dei diritti LGTB ha parlato a lungo anche della moglie e di come quest’ultima abbia deciso di fare coming out dopo essere stata sposata e fidanzata con uomini. La Battaglia ha detto che la sua dolce metà era pronta a raccontarlo da subito, ma entrambi ci hanno messo cinque anni perché lei era molto spaventata dall’eco. Infatti l’odio via web è stato di una violenza mai vista in tanti anni di lotta.

Imma Battaglia parla di Gabriel Garko e Gabriele Rossi

Nel corso della lunga intervista per il Corriere della Sera, Imma Battaglia ha parlato anche del rapporto speciale che c’è tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi. Quest’ultimo è un noto attore di fiction Rai e Mediaset e un paio di anni fa è stato anche concorrente del Grande Fratello Vip.

La nota attivista ha detto che l’ex di sua moglie è una persona abbastanza riservata, quindi bisogna avere tanto rispetto per le persone che non vogliono parlare delle proprie questioni private. Per Imma è come un fratello e in questo periodo lo vede molto felice, è bello come il sole. Cosa ha voluto fare intendere? Ha per caso confermato una storia tra i due artisti?