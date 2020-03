Oroscopo Branko 17 marzo 2020: novità per l’Ariete, Cancro romantico

L’oroscopo di Branko del 17 marzo 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. I nativi dell’Ariete non devono esagerare con le attività fisiche e con l’alimentazione. Giornata storta per le persone nate sotto il segno della Bilancia. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 17 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Il mese del vostro compleanno inizia con una grande novità. Saturno e Marte tornano amici e garantiscono un mese pieno d’amore e positivo anche per le attività. In questa giornata, Luna in Capricorno non è in forma. Evitate gli eccessi fisici, alimentari.

Toro – In questa giornata avete la possibilità di concludere un’importante trattativa di affari, che vi impegna da due mesi. Mercurio vi sprona a sfornare nuove idee, collaborazioni. Luna in Capricorno favorisce i grandi amori.

Gemelli – Tempo fa Nettuno vi voleva molto bene ma eravate diversi, più sicuri di voi stessi e più avventurosi. Oggi Nettuno mette il mondo sulla stessa barca, con Mercurio in Pesci. Dall’altra parte del cielo, però, si sta svegliando un bel Sole. Dovete pazientare fino all’equinozio del 20 marzo.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Sarà un’altra primavera quella che inizia venerdì, perché Saturno e Marte transiteranno in Acquario, transiti che avranno due effetti. Primo: risveglio del pensiero logico e critico, certe collaborazioni cadranno. Secondo: Acquario porta romanticismo nel vostro rapporto d’amore. Coniugi innamorati.

Leone – In questa giornata Luna in Capricorno vi è amica, sollecita al massimo l’ambizione, positiva anche per affrontare questioni legali, salute. Parenti, colleghi, soci, superiori, ne combineranno delle belle. Matrimonio solido.

Vergine – Questa Luna in Capricorno è molto bella. Mercurio tornato in Pesci non può compromettere il vostro successo, ma è capace di provocare ritardi. Basta portare avanti le discussioni professionali e famigliari con tranquillità, le soluzioni arrivano. Siete desiderati.

Previsioni di martedì 17 marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Che fine ha fatto il vostro romantico amore? Vi siete dedicati troppo agli affari che avete trascurato tutto il resto. Giove e Saturno vi ammoniscono di stare attenti oggi e domani, qualcosa potrebbe non funzionare bene. In ogni caso, la primavera sarà sorprendete anche per l’amore.

Scorpione – Siete superstizioni ma non dovete vacillare, altrimenti rischiate di perdere molto sul piano lavorativo, commerciale, economico, contrattuale. Approfittate dei due giorni di Luna in Capricorno per occuparvi dei vostri beni immobili. Dopo l’equinozio iniziano le tanto attese guerre primaverili.

Sagittario – Dopo la Luna degli ultimi tre giorni, cercate di rilassarvi, soprattutto le gambe. Mercurio vi espone a piccoli incidenti ma non potete permettervi di arrivare a venere in forma non da Sagittario. Coloro che vorrebbero tornare alla terra natale, devono avere ancora un po’ di pazienza.

L’oroscopo di Branko del 17 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Tante cose sono avvolte nell’incertezza, ma le stelle di fine inverno vi inseriscono tra i protagonisti nella professione, carriera, affari. Fino a domani favolosa spinta di Luna nel vostro segno anche per la casa, famiglia, amore.

Acquario – Marte e Venere sono poco stimolanti, nel significato di amanti, ma la primavera ha altri piani per il vostro cuore. I giovani sono più concentrati sui soldi che sull’amore. Dopo l’equinozio, tante cose cambieranno. Aprirete la stagione primaverile con Luna calante nel segno, il mondo parlerà di medici, scienziati.

Pesci – Il vostro mese si conclude con l’equinozio di primavera, venerdì 20 marzo. I bimbi che nascono entro le ore 04:50 sono Pesci e nascono fortunati, intelligenti, belli. Belle anche le bimbe, illuminate da Venere in Toro, Marte e Giove in Capricorno. Diventeranno delle ottime seduttrici, mentre i ragazzi avranno talento nel campo scientifico. Massima cautela per la salute.