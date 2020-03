Amici 19, inaspettato retroscena su Valentin: “Ha chiesto i soldi a telecamere spente” (VIDEO)

La lite tra Maria De Filippi e Valentin ad Amici 19 ha fatto il giro del web. Il ballerino di latino americano ha reputato scorrette e inappropriate alcune misure di valutazione della giuria, per tale ragione, ha palesato la volontà di eliminarsi da solo.

La conduttrice, però, lo ha anticipato e lo ha forzato ad andare via senza neppure esibirsi dato che Jacopo meritasse molto più di lui di stare in trasmissione. Il ballerino è stato accolto dal calore dei telespettatori, ma dopo l’accaduto è spuntato un retroscena che potrebbe far cambiare idea.

Il retroscena su Valentin dietro le quinte di Amici 19

In seguito al polverone sollevato nel corso della terza puntata di Amici 19, Rudy Zerbi ha discusso con gli altri concorrenti del talent show ed ha svelato un retroscena inedito su Valentin. Nel caso specifico, il maestro ha tirato in ballo una questione accaduta dietro le quinte quando le telecamere si sono spente. Se in pubblico il ballerino si è mostrato superiore e completamente disinteressato alle dinamiche televisive, quando non era ripreso ha cambiato completamente atteggiamento.

Nel dettaglio, il ragazzo pare abbia chiesto i soldi relativi al premio dello sponsor. Il maestro ha raccontato in modo esterrefatto la notizia ed ha ammesso di essere basito dinanzi tali atteggiamenti. Il suo comportamento, quindi, è stato considerato completamente fuori di testa e irrispettoso nei confronti di pubblico e membri del cast del programma. (Clicca qui per il video)

Il pubblico cambierà idea su di lui?

A fronte di questo retroscena su Valentin, i telespettatori di Amici 19 cambieranno idea su di lui? Fino a questo momento, la maggior parte dei fan si sono schierarti dal lato del ragazzo, reputando il comportamento della conduttrice assolutamente esagerato e fuori luogo.

Valentin, dal canto suo, una volta tornato sui social, ha commentato la vicenda dicendo di essere felice di come siano andate le cose. Il motivo della sua gioia risiede nel fatto che pare sia riuscito a portare a casa il premio più importante, ovvero, l’affetto e l’approvazione del pubblico. Ma cosa accadrà a fronte di queste nuove rivelazioni su di lui? Qualcuno incomincerà a vedere in modo diverso il ragazzo?