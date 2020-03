“Ma è davvero lei…?”: Elodie irriconoscibile, chioma lunga, castana e riccia [FOTO]

Il grande successo discografico di Elodie Di Patrizi

Qualche giorno fa Elodie Di Patrizi ha raggiunto un altro obbiettivo. Per la seconda volta in poco tempo il suo brano ‘Andromeda’ è il primo in classifica in tutte le radio del nostro Paese. Ricordiamo che questa canzone è stata scritta da Mahmood e portata alla 70esima edizione del Festival di Sanremo non classificandosi nelle primissime posizioni.

Tuttavia gli italiani hanno capovolto tutto premiando la bravura dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. E a proposito della kermesse canora, in quelle cinque serate l’artista italo-francese ha fatto parlare di sé anche per i suoi look molto seducenti. E a proposito di questo, negli anni la cantante romana ha abituato i fan in cambi repentini.

L’ex allieva di Amici irriconoscibile: la foto

Osservando alcune foto che circolano sul web è possibile vedere che Elodie Di Patrizi ha cambiato più volte look non solo nel vestire ma anche il colore e taglio di capelli. Tempo fa, ad esempio, quando si era presentata alle selezioni di X Factor la ragazza aveva una folta chioma lunga e riccia a dispetto di oggi che ha un taglio cortissimo e biondo.

Ma i cambiamenti dell’italo-francese non sono terminati qui. Infatti quando era un’allieva del talent show Amici di Maria De Filippi aveva i capelli rosa. La ragazza la ricordiamo un po’ insicura con una pettinatura abbastanza appariscente che l’ha subito fatta notare al pubblico italiano. Col tempo, però, la Di Patrizi ha dimostrato il suo valore che è sempre in ascesa. (Continua dopo la foto)

Elodie e l’amore per il collega Marracash

Oltre al grande successo dal punto di vista professionale, Elodie Di Patrizi non si può di certo lamentarsi anche della sua vita privata. Infatti la cantante romana dalla scorsa estate è felicemente fidanzata con Marracash.

Col rapper siciliano è nata una collaborazione artistica per via del singolo ‘Margarita’, poi diventato una hit e tormentone. I due si sono piaciuti sin da subito e, dopo una breve frequentazione si sono amati.