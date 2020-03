Lorella Cuccarini e Alberto Matano costretti a fermarsi: La vita in diretta interrotta dopo l’inizio

Lorella Cuccarini e Alberto Matano si fermano per dare la linea al TG1

Come era stato annunciato la settimana scorsa, Lorella Cuccarini e Alberto Matano con La vita in diretta hanno trovato una nuova collocazione nel palinsesto di Rai Uno. Infatti, dopo la sospensione di Vieni da me di Caterina Balivo i vertici di Viale Mazzini hanno preso una decisione. Ovvero allungato la messa in onda dello storico rotocalco che si occupa di cronaca e da settimane in particolare dell’emergenza Coronavirus.

Quindi il programma per le prossime settimane andrà in onda a partire dalle 14 fino alle 18:45 per poi dare la linea a L’Eredità di Flavio Insinna. Ma nel pomeriggio di lunedì i due padroni di di casa sono stati costretti a chiudere subito dopo l’apertura. Per quale motivo? Per passare la linea ai colleghi del TG1 e comunicare il Decreto pensato dal Presidente Giuseppe Conte per l’economia.

Le nuove disposizioni nello studio de La vita in diretta

Ovviamente per l’intera puntata de La vita in diretta i due padroni di casa hanno parlato interamente dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Lorella Cuccarini, ad esempio, ha svelato al pubblico di Rai Uno l’intenzione da parte dell’azienda di utilizzare pochissimi studi televisivi molte trasmissioni sono state sospese momentaneamente.

Vista l’impossibilità di far arrivare da loro degli ospiti, la soubrette romana e l’ex volto del TG1 si sono collegati via Skype con personaggi dello spettacolo. Ad esempio nell’appuntamento del lunedì è intervenuto Carlo Conti. Quest’ultimo è anch’esso in quarantena dopo la cancellazione de La Corrida. Parlando di lui Matano ha detto: “E’ stato lui stesso a chiamarci, venerdì sera, per dirci che era disponibile per un collegamento con La vita in diretta”.

Ottimi ascolti per La vita in diretta

A quanto pare l’emergenza Coronavirus in Italia ha rafforzato l’interesse del pubblico a guardare La vita in diretta. Infatti lo storico rotocalco di Rai Uno condotto in questa stagione da Lorella Cuccarini e Alberto Matano sta collezionando una serie di successi.

Negli ultimi giorni, infatti, il programma che si è occupata esclusivamente dell’epidemia ha segnato circa tre milioni di telespettatori. Infatti ha battuto anche la concorrenza formata da Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso.