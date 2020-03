Rudy Zerbi Amici 19 una furia mai visto così “Sei un pagliaccio”

Volano parole grosse ad Amici 19, Rudy Zerbi è una furia, anche Maria De Filippi ha perso la pazienza e non si sono fatte attendere le critiche dai telespettatori, scopriamo cosa è successo

Lo sfogo di Rudy Zerbi nella puntata di venerdì di Amici 19 ha avuto un epilogo che non si era mai visto. Probabilmente è stata la puntata più complicata per il talent show, che ha visto coinvolta anche Maria De Filippi. La conduttrice ha dovuto gestire infatti cose inaudite. Ci sono stati litigi e minacce di abbandono, tanto che anche la De Filippi si è attirata le critiche dei telespettatori.

Ma cosa è successo? Rudy di recente ha fatto vedere un video in cui Javier ha usato parole poco carine nei suoi confronti. Javier ha definito Zerbi un pagliaccio e quest’ultimo ovviamente non poteva stare zitto. Zerbi ha espresso il suo disappunto e ha preso di mira anche Nyv. La cantante ha detto che il termine è stato pronunciato per via dello stress e delle tensioni nella scuola.

Rudy Zerbi rimprovera con parole dure Javier e Nvy

Javier ha poi chiesto scusa a Rudy e alle sue scuse è seguito nella casetta un silenzio imbarazzante. Rudy ha comunque ricordato che lui era entrato in casa perché dovevano spiegargli il motivo dell’uso di quel termine inaccettabile. Ma Zerbi non ha avuto spiegazioni in grado di chiarire quanto avvenuto e così è sbottato, dicendo di essere stufo.

Il fatto d comportarsi male e poi di chiedere scusa ogni volta per lui è inaccettabile. Le parole di Zerbi, come ha detto lui stesso, erano rivolte a tutti gli alunni. Quindi, Rudy ha parlato anche per gli altri, e non solo per coloro che erano coinvolti in questo evento recente.

Alcuni giorni fa ci sono state altre espressioni che non sono piaciute a Zerbi, come quella che la giuria è stata definita incompetente. Insomma, parole dure quelle di Zerbi, che non accetta il comportamento dei ragazzi.

Lo sfogo di Rudy rivolto a tutti i ragazzi della scuola

In questa edizione ci sono state molte incomprensioni e spesso i ragazzi non hanno gradito i voti della giuria. Rudy Zerbi ha detto chiaramente che quanto accaduto non è stato affatto di suo gradimento e spera che non si ripeta più. Il produttore e giurato di diverse trasmissioni della De Filippi ha quindi fatto un monito ai ragazzi della scuola, rivolgendosi a tutti.

Ha detto loro che sia il termine pagliaccio usato per lui, e quello di incompetente dato alla giuria sono due cose non permissibili. In tutto questo c’è andata di mezzo Maria che si è attirata le critiche del pubblico da casa.