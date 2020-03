Pier Silvio Berlusconi, scacco matto a Silvia Toffanin: decisione sofferta

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus, un dramma che sta imperversando in tutto il Paese, il Vice Presidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha deciso di modificare completamente il palinsesto della sua rete. Quasi tutti i programmi sono infatti stati sospesi.

Pier Silvio Berlusconi sospende Silvia Toffanin

Una prima nota Mediaset diramata una settimana fa ha comunicato la sospensione di programmi di punta della rete. Ad essere stati momentaneamente bloccati sono stati la Repubblica delle Donne, condotto dal giornalista Piero Chiambretti, Domenica Live condotto da Barbara D’Urso. Ma non solo: anche la trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. In questo caso anche al talk show della sua compagna, nonostante sia registrato, è toccato uno stop.

Il vice presidente scrive ai suoi dipendenti

Il vice presidente Mediaset Pier Silvio ha deciso di scrivere ai suoi dipendenti. Attraverso una lettera pubblica ha motivato la scelta di chiudere i programmi di punta, al fine di garantire loro la maggior sicurezza possibile. Un lungo messaggio chiarificatore, ma anche parole che in un certo senso hanno voluto incoraggiare i suoi uomini e le sue donne che instancabilmente hanno lavorato per offrire al pubblico intrattenimento ed informazione.

Anche Silvia Toffanin a casa con i suoi bimbi

Intanto anche la giornalista Silvia Toffanin ha deciso di ritornare a Portofino, città in cui ha scelto di vivere allontanandosi da Milano. Proprio qui, nel suo castello dorato, sta vivendo la sua quarantena. Proprio come la maggior parte degli italiani. L’ex letterina è insieme ai suoi due bimbi, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Solo pochi giorni fa anche lei ha aderito alla campagna di sensibilizzazione che in queste settimane i vip hanno deciso di lanciare. Ha infatti anche lei girato un video #iorestoacasa, attraverso il quale ha chiesto a tutti i suoi follower di rispettare le linee governative e le restrizioni che ci sono state chieste, al fine di uscire quanto prima possibile dall’emergenza coronavirus.

Un filmato che è stato particolarmente apprezzato dai suoi fan, che rivedono nella loro beniamina un punto di riferimento importante in questo periodo così delicato per l’Italia e per il mondo intero.