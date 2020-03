Amici 19, daytime: Rudy Zerbi entra in casetta per sgridare i ragazzi

Rudy Zerbi ha sgridato i ragazzi di Amici 19 per il comportamento di alcuni di loro nella terza puntata del serale. Ecco che cosa è successo nella casetta

Amici 19: reazioni incontrollate dei ragazzi del talent

Il pubblico di Amici 19 sta ancora parlando sui social di quello che è successo nella terza puntata del serale andata in onda venerdì scorso. Javier, in particolare, ha avuto una reazione molto forte dopo alcuni avvenimenti. I video e la difesa ingiustificata di Nicolai hanno fatto arrabbiare il ballerino cubano.

Poi, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la votazione della giuria nella sfida diretta tra Javier e Nicolai che è andata a favore di quest’ultimo. Javier ha lasciato lo studio, sicuro di volersi eliminare. Poi, però, è tornato e ha concluso la gara a testa bassa.

Alla fine della puntata, quando sembrava tutto risolto, anche Valentin ha dato segni di insofferenza. Il ballerino ha detto che anche se avesse vinto la sfida contro Jacopo (nel ballottaggio finale) se ne sarebbe andato. Il programma stava andando in una direzione che non gli piaceva perché lui voleva solo ballare. Maria De Filippi a quel punto l’ha cacciato.

Rudy Zerbi in casetta sgrida i ragazzi

Nel daytime di lunedì 16 marzo Rudy Zerbi ha deciso di entrare in casetta per parlare con i ragazzi. L’insegnante di canto ha voluto mostrare loro un video in cui si vedeva Javier dare al prof del “pagliaccio”. Inoltre, continuava a dire che la giuria era incompetente, che sbagliava in continuazione e che il giudizio era “una m***”.

Zerbi ha chiesto spiegazioni ad Javier per quell’appellativo poco felice e il ballerino ha chiesto scusa dicendo che era molto arrabbiato. L’insegnante ha voluto porre l’accento sul fatto che loro sono dei privilegiati. Possono fare lezione tutto il giorno gratis, possono parlare e confrontarsi continuamente con professionisti, hanno i loro dischi in uscita, possono anche contestare un giudizio, ma non comportarsi così.

Rudy Zerbi, poi, ha spiegato ai ragazzi chi sono i tre giurati. Per Gabry Ponte ha detto che forse nessuno di loro arriverà a fare tutto quello che ha fatto lui nella musica. Christian De Sica, oltre ad essere un attore e un tuttofare in realtà, viene da una famiglia di artisti e ha parlato del padre Vittorio. Vanessa ha fatto film, fiction, ha studiato canto e ballo.

Alla fine, Rudy se l’è presa anche con Gaia per essere stata zitta mentre succedeva tutto quello che è successo in puntata e lei ha detto di sentirsi una “cretina” e che doveva dire qualcosa. Voi che cosa ne pensate di questo intervento in casetta di Rudy Zerbi?