Michela Persico fidanzata di Rugani, “Sono positiva al Coronavirus”

Anche Michela Persino, la fidanzata di Rugani, ha rivelato di essere positiva al tampone, la giornalista lo ha annunciato attraverso un video su Instagram

Non c’è scampo per chi sta accanto ad una persona che ha il coronavirus, anche Michela Persico ha confermato di essere positiva. La bella e affascinante giornalista di Sport Mediaset, nonché fidanzata di Daniele Rugani, lo ha fatto sapere attraverso un video su Instagram. La Perisco ha detto di essere positiva al covid 19 ma asintomatica, non ha particolari disturbi e sta bene anche se ha contratto l’infezione.

La giornalista ha ringraziato tutti i fan che le hanno risposto e che le hanno chiesto come stava. Infatti, non appena ha pubblicato la notizia sul social sono piovuti un sacco di commenti e lei ha risposto. Ha detto a tutti di stare bene e li ha rassicurati sulle sue condizioni di salute. La Persico ha voluto sottolineare che come lei anche tanti altri prendono l’ìnfezione senza disturbi.

Michela Persico ha preso il virus ma è asintomatica

Sono infatti tanti i casi come quelli di Michela Persico in tempi di coronavirus. Come lei anche tanti altri prendono l’infezione ma non hanno disturbi e stanno bene. La Persico ha ricordato che starà dunque a casa ed eviterà contatti con gli altri. Nel caso sale la febbre basta prendere la tachipirina e pian piano va via. Lei e Daniele sono risultati positivi, ma anche Rugani come lei è asintomatico.

Quindi, si può essere positivi al virus e non saperlo, proprio come è successo a lei. Per questo bisogna stare a casa e Michela lo ha ribadito con forza. Chi è positivo senza saperlo può rappresentare invece un pericolo per gli altri. Di conseguenza, stare a casa è la cosa migliore e bisogna uscire solo se necessario.

La Persico fa delle raccomandazioni utili

Poiché anche lei si è trovata in questa situazione senza saperlo, la Persico ha voluto dare a tutti dei consigli utili. Infatti, ha ribadito che chi è asintomatico come lei può stare a contatto con persone e contagiare chi ha le difese immunitarie basse.

I sintomi per queste persone sono senza dubbio più gravi e le conseguenze quindi possono essere disastrose. Per questo Michela ha pregato tutti di fare molta attenzione e di rispettare le regole. Stare a casa è l’unica soluzione per uscircene al più presto. Rugani è stato il primo calciatore di Serie A ad essere stato contagiato dal Coronavirus ma come Michela anche lui sta bene.