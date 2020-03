Il Paradiso delle signore spoiler 18 marzo: riavvicinamento tra Silvia e Luciano?

Mercoledì 18 marzo, al Paradiso delle signore, assisteremo ad un avvenimento inaspettato. Sarà il compleanno di Silvia e Luciano l’inviterà a cena fuori, forse il ragioniere è sulla strada di una riconciliazione? La verità, purtroppo, è completamente diversa.

Angela, invece, si troverà a parlare con le sue amiche della drastica scelta di porre fine alla relazione con Riccardo. Quest’ultimo, dal canto suo, prenderà un’importante decisione sul suo futuro e sulla vita sentimentale.

La decisione di Luciano al Paradiso delle signore

Nel corso dell’episodio del 18 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Luciano compirà un gesto inatteso. In occasione del compleanno di sua moglie, il ragioniere deciderà di invitarla a cena. Dietro il suo gesto, in realtà, si cela una verità molto diversa da ciò che appare. A chiedere di mangiare insieme sarà la donna che, per amore di Federico, implorerà suo marito di comportarsi come se non fosse accaduto nulla.

Per il bene del giovane, che sta vivendo una situazione molto particolare a causa delle sue condizioni di salute, Cattaneo accetterà la richiesta. L’uomo, però, sarà sempre più riluttante nei confronti della moglie, la loro convivenza comincerà a diventare davvero insostenibile. Luciano, infatti, deciderà di confidarsi con Clelia. Tra i due si verrà a creare un clima molto complice e d’intesa.

Spoiler 18 marzo: Riccardo corre da Angela

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 18 marzo, vedremo che Gabriella comincerà ad essere molto provata dalle critiche. La ragazza andrà un po’ in tilt ma, per sua fortuna, verrà aiutata dal supporto della giornalista Enza Sampò. Quest’ultima, infatti, si mostrerà molto favorevole alle nuove iniziative del grande magazzino per quanto riguarda il lancio della nuova collezione.

Stabilire come elemento di punta il bikini, infatti, risulterà per lei una scelta azzardata, ma sicuramente vincente. La storia tra Angela e Riccardo, invece, sarà sempre più turbolenta. Dopo che la ragazza ha deciso di interrompere la relazione con il Guarnieri, non potrà fare a meno di sfogarsi con le sue amiche. Riccardo, però, senza dire nulla alla fanciulla, prenderà una decisione molto seria circa la sua vita sentimentale e correrà da Angela per informarla.