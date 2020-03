Ava Louise, l’influencer lecca la tazza del wc su un aereo “Coronavirus challenge” (FOTO)

Il video relativo a Coronavirus challenge fatto dall’influencer Ava Louise mentre lecca la tazza del wc su un aereo è pericoloso e potrebbe spingere altri giovani a farlo

Non finiscono di stupire alcuni personaggi che lanciano sfide anche in tempi duri come quelli che stiamo vivendo. Il “Coronavirus challenge” e il relativo video mandato da Ava Louise è davvero fuori luogo, e dovrebbe essere preceduto da un imperativo, ovvero non fatelo a casa.

L’influencer, che è stata protagonista di questa sfida a dir poco fuori luogo, ha mandato il video sulla piattaforma social “TikTok”. La 26enne ha certamente un comportamento da non seguire, e speriamo che non inciti i giovani a farlo.

Per il momento si tratta dell’unico video del genere, e speriamo anche che rimanga un caso isolato. Il suo gesto fuori controllo potrebbe anche essere dannoso per lei che potrebbe aver preso germi e batteri dal wc. Ma cosa ha fatto esattamente la Louise? Ha leccato la tazza del wc nei bagni di un aereo, poi ha alzato lo sguardo verso la videocamera mostrando due dita in segno di vittoria. (Continua dopo la foto)

Ava Louise non si è probabilmente resa conto della gravità del gesto

Un gesto molto grave, del quale probabilmente Ava non si è resa conto. Il rischio adesso è che altri giovani incoscienti come lei replichino il suo gesto. Il video infatti è stato pubblicato sulla piattaforma social “TikTok” seguita da moltissimi giovani.

Il pericolo di un gesto del genere è quello di poter essere contagiati non solo da altri batteri ma anche dal Covid-19. In questo modo c’è anche il rischio di aggravare le già precarie condizioni del sistema sanitario, visto che aumenterà il numero dei contagi. L’emergenza al momento è infatti tantissima e se altri giovani prendo spunto da questo video girato con incoscienza le cose prendono un corso ancora più grave.

Il video della Louise visualizzato da 2 milioni di persone

Ci auguriamo tutti quindi che il video della Louis andato in rete non sia di gradimento e che sia condannato per il gesto inconsulto. E così è stato, nonostante il video su TikTok sia stato visualizzato da oltre due milioni di persone.

Il gesto è stato infatti condannato dal popolo del web che ha giudicato insano questo atteggiamento dell’influencer. I commenti degli utenti sono duri e spietati nei suoi confronti e verso Louise sono stati rivolti anche rimproveri e insulti pesanti. Probabilmente lei ha sottovalutato la gravità del gesto, ma il popolo della rete per fortuna sa discernere le cose buone da quelle cattive.