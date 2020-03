Uomini e Donne sospeso in anticipo: ecco le motivazioni

Il programma di Maria De Filippi è stato sospeso in anticipo. Ecco quali potrebbero essere i motivi di questa scelta

Uomini e Donne sospeso in anticipo

Mediaset aveva dato un comunicato nella giornata di domenica 15 marzo in cui aveva spiegato che alcune trasmissioni sarebbero state sospese. Questo coinvolgeva Uomini e Donne, perché ovviamente i protagonisti della trasmissione non potevano raggiungere gli studi e andare avanti con le loro relazioni, e Avanti un altro.

Tuttavia, a seguito di questo comunicato Paolo Bonolis ha reagito molto male rendendo pubblico il fatto che tutte le puntate del gioco preserale sono già state registrate perciò la sua sospensione non aveva alcun senso.

Ad ogni modo, Uomini e Donne doveva essere trasmesso fino al 20 marzo (con le puntate registrate le scorse settimane, appunto) ma lunedì 16 marzo, inaspettatamente, al posto del dating show di Maria De Filippi è andato in onda un film. I telespettatori hanno iniziato a chiedersi il perché di una sospensione improvvisa e anticipata. Ecco qui di seguito quali possono essere i motivi.

I motivi della sospensione anticipata

Davide Maggio sul suo sito ha dato le motivazioni di questa sospensione anticipata di Uomini e Donne. Secondo il giornalista, nonostante la presenza di alcune registrazioni disponibili, Maria De Filippi ha scelto di non andare in onda. Perché? Per solidarietà nei confronti di Paolo Bonolis. Le puntate inedite del trono over e classico di Uomini e Donne saranno comunque disponibili a breve sul sito della Fascino WittyTv.

Dietro la decisione apparentemente insensata di sospendere Avanti un altro ci sarebbero “motivi organizzativi” secondo Mediaset. In realtà è evidente che ci sono logiche commerciali, anche legate al coronavirus. Questo è quello che si apprende dal web nelle ultime ore.

Uomini e Donne: le puntate mancanti

La redazione aveva mandato in onda quasi tutte le puntate del trono over, mancava solamente la parte finale dell’ultima registrazione. Mentre del trono classico mancano ancora un po’ di puntate. Nel trono over non abbiamo visto uno scontro molto acceso tra Marcello e Gianni Sperti. Nel trono classico, invece, Carlo ha chiarito ogni cosa con Cecilia Zagarrigo e ha trovato con lei un nuovo equilibrio.

La corteggiatrice ha voluto conoscere la mamma e Maria De Filippi ha fatto una sorpresa al tronista chiamando la signora in studio. Ancora critiche per Daniele, che ha avuto uno scontro furioso con Gianni Sperti. Giovanna e Sara continuano a conoscere i loro corteggiatori. Alessandro Graziani ha scelto di corteggiare Giovanna ma lei non ne è molto convinta.