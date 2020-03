Gemma Galgani “corteggia” Mara Venier su Instagram? (Foto)

A causa dell’emergenza legata al Coronavirus, Uomini e Donne è stato momentaneamente sospeso. La vita di dame e cavalieri del trono over, però, va avanti in attesa che vengano riprese le registrazioni. Tra questi anche Gemma Galgani, la dama certamente più conosciuta all’interno del programma di Uomini e Donne.

Da diverso tempo, poi, pare che proprio la Galgani, oltre alla presunta passione per i toy boy, stia manifestando tutta la sua stima ad una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Considerato che non si tratta di Maria De Filippi, chi è la conduttrice oggetto di queste attenzioni?

Gemma Galgani e i continui commenti su Instagram

È su Instagram che Gemma Galgani sta manifestando, giorno dopo giorno, tutta la sua stima per una delle regine di Rai Uno. Stiamo parlando di Mara Venier i cui post sui social sono seguitissimi dai followers e raccolgono, di volta in volta, moltissimi commenti. Tra i commenti in questione spiccano quelli di Gemma Galgani. La dama del trono over potrebbe iniziare a soffrire un po’ la solitudine dato che, lo ricordiamo, vive da sola a Torino da quando anche il suo amatissimo gatto è venuto a mancare.

Anche Mara Venier con la sua Domenica In è stata fermata dall’emergenza Coronavirus. È indubbio che proprio la trasmissione della Mara nazionale sia tra quelle di cui i telespettatori sentono di più la mancanza. E vale lo stesso per Gemma che, ad un post della Venier ha commentato con un sonoro “Ci mancherai”. (Continua dopo la foto)

Corteggiamento in atto

Secondo alcune voci, specie di coloro che non vedono molta coerenza nella dama torinese, il comportamento di Gemma Galgani verso Mara Venier deriverebbe dalla voglia di sbarcare anche su Rai Uno. Nessuna conferma, però, è mai arrivata in questo senso. Potrebbe tranquillamente trattarsi di una voce senza fondamento messa in giro da chi non vede di buon occhio la Galgani. (Continua dopo la foto)

La dama torinese, tra l’altro, ha tenuto a precisare, in diverse occasioni, che più volte si è trovata a viaggiare con Mara Venier in occasione delle registrazioni a Roma del trono over. Un’ammirazione sicuramente molto grande che trova, comunque, una giustificazione nella simpatia e nell’empatia di Mara Venier. Se poi dietro ci sia qualche altra forma di corteggiamento, non è ancora dato saperlo.