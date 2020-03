Andrea Iannone contro Giulia De Lellis, “Non so dov’è, forse a scrivere un altro libro…”

La frecciatina di Andrea Iannone sull’ex Giulia De Lellis rivela che la fine della loro storia è definitiva, ma vediamo cosa è successo

La fine della storia d’amore fra Giulia De Lellis e Andrea Iannone ha lasciato stupiti i fan della coppia, che speravano non fosse vero. Ad annunciare la notizia della rottura è stata la stessa Giulia De Lellis la settimana scorsa. La bella influencer lo aveva comunicato ai fan nel corso di una diretta su Instagram, per tenerli informati sulla sua vita privata.

E’ pur vero che qualcuno si era accorto che da alcune settimane non si facevano vedere più insieme, ma la conferma di Giulia è stata decisiva. Sull’argomento anche non aveva detto nulla il suo ex, Andrea Iannone, il pilota di MotoGp che ormai fa parte del passato della De Lellis. Tuttavia, Iannone si è trovato a parlare dell’argomento con un collega, nientemeno che con Max Biaggi.

Andrea Iannone ha scoccato una frecciatina ironica alla ex

I due hanno fatto quattro chiacchiere e hanno anche parlato a lungo. Ovviamente il discorso centrale era costituito da motori e corse, che riguarda la professione di entrambi. Ma non è mancato anche qualche riferimento alla vita privata. Il pilota Max Biaggi scherzando ha detto ad Andrea Iannone di aver saputo che era tornato single e quindi era nuovamente su piazza.

Iannone ha confermato le parole di Biaggi, ma non ha detto altro, ha invece cambiato argomento. Sui social però i fan non hanno dato tregua al pilota e gli hanno fatto tante domande su Giulia. I fan volevano sapere cosa era successo e qualcuno gli ha anche chiesto dove fosse Giulia. Ed è stato allora che Andrea ha ceduto e ha risposto dicendo che probabilmente stava scrivendo un libro…

Le parole di Iannone confermano la fine definitiva della relazione

La battuta sarcastica di Iannone ha rivelato come fra il pilota e l’influencer non ci sia più possibilità di riappacificazione. Il riferimento di Andrea è ovviamente al libro scritto dopo i tradimenti di Damante, ma potrebbe rivelare altre verità al momento nascoste.

Oppure il pilota ha voluto ferire la sua ex facendo una battuta che sa quanto dolore le può provocare. Per adesso non si conoscono i motivi che hanno spinto la coppia a troncare il rapporto quando sembrava che tutto procedesse a gonfie vele. Ci sarà una replica da parte di Giulia alle parole di Iannone? Staremo a vedere!