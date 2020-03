Fabrizio Corona trasloca, ecco la lussuosissima casa dove sconterà i domiciliari (Foto)

Fabrizio Corona, agli arresti domiciliari, non ha rinunciato a scontare la sua pena in un ambiente confortevole e di lusso. E nonostante la pandemia da Coronavirus, il re dei paparazzi ha potuto organizzare un velocissimo trasloco che l’ha portato da una casa già lussuosa ad una ancor più confortevole. Questo dettaglio non è di certo passato inosservato. Ecco, dunque, come vive oggi Corona che dovrà trascorrere agli arresti ancora un paio d’anni.

Fabrizio Corona ai domiciliari in una casa super lussuosa

Una casa super lussuosa quella in cui Fabrizio Corona continuerà, da questo momento in avanti, a scontare la sua pena agli arresti domiciliari. Già viveva nel lusso, in un appartamento per il quale pagava un affitto di circa 100 mila euro annui. Oggi, però, il comfort è aumentato ulteriormente e ne è la dimostrazione un video che lo stesso Corona ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram.

La nuova abitazione dell’ex di Nina Moric appare essere molto grande e contraddistinto da una grande luminosità. Tutte le stanze, poi, sono ricoperte da parquet. Il soggiorno appare molto grande così come il cosiddetto angolo dedicato al relax dove è collocato un frigorifero, un comodo divano e un grosso televisore. (Continua dopo la foto)

La nuova casa di Fabrizio Corona ha anche uno spazio verde esterno dal quale si accede direttamente dall’appartamento stesso. Che dire, poi, della stanza dedicata all’attività lavorativa dell’uomo? Una grande sala con più di 10 schermi attaccati alle pareti. Un appartamento ben arredato dove non manca nemmeno l’angolo fitness dove Corona può allenarsi e fare sport. Un ottimo modo di trascorrere i domiciliari. (Continua dopo la foto)

La condanna di Corona, come e perché

Fabrizio Corona è stato definito come affetto da una patologia psichiatrica ed è stato condannato agli arresti domiciliari dal momento che non è stato ritenuto socialmente pericoloso per il tipo di reato commesso.

Tra le vicende che hanno maggiormente contribuito alla sua condanna vi sono quelle inerenti i ricatti a vip e calciatori per la pubblicazione di fotografie particolarmente compromettenti. Droga e denaro hanno, poi, aggravato ulteriormente la sua posizione. La fine pena dovrebbe arrivare a marzo 2024 e nel frattempo Corona potrà godersi la sua nuova lussuosa casa.