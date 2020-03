Grande paura ad Avanti un altro, cade Luca Laurenti: Paolo Bonolis lo rimprovera davanti a tutti

Luca Laurenti cade nello studio di Avanti un altro

Domenica scorsa alle 18:45 su Canale 5 è andato in onda l’ultimo appuntamento di Avanti un altro. Infatti il giorno seguente è stata attuata la sospensione a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Nella puntata inedita del game show giunta alla nona edizione è accaduto qualcosa di inatteso che ha lasciato il pubblico senza parole. Per quale ragione?

Infatti il caro amico e collega di Paolo Bonolis, ovvero il Maestro Luca Laurenti è accidentalmente caduto durante la messa in onda della trasmissione Mediaset. Il musicista stava salendo uno scalino e mentre beveva un bicchiere d’acqua è inciampato. Ovviamente questo ha fatto spaventare il conduttore romano e subito dopo è arrivato lo stupore. Infatti il marito di Sonia Bruganelli lo ha rimproverato così: “Lei non sa fare due cose insieme“.

Il botta e risposta tra Paolo e Luca

Come anticipato prima, nell’ultimo episodio inedito di Avanti un altro Luca Laurenti ha seriamente rischiato di farsi male inciampando. Paolo Bonolis, stupito dalla sbadataggine del suo braccio destro, ha approfittato della situazione per metter su un simpatico siparietto. Avvicinandosi al Maestro il conduttore capitolino gli ha detto: “Mi faccia capire, lei non sa fare due cose insieme: bere e salire un gradino!”.

A quel punto il padrone di casa ha detto al pubblico presente in studio e quello da casa di rimanere sempre a bocca aperta dai comportamenti del cantante, nonostante i due si conoscano da oltre 30 anni. Nonostante la quasi caduta, Luca ha continuato tranquillamente a bere l’acqua. Al rimprovero del collega Laurenti si è giustificato dicendo che è impossibile respirare e bere nello stesso momento.

Paolo Bonolis contro la decisione Mediaset

Quella appena descritta è l’ultima puntata inedita andata in onda domenica 15 marzo 2020. Infatti dal giorno successivo il game show Avanti un altro è stato momentaneamente sospeso. Infatti da lunedì 16 fino a data da destinarsi i telespettatori di Canale 5 potranno vedere solo delle repliche.

La decisione dei vertici Mediaset, però, hanno scatenato qualche polemica da parte del conduttore romano Paolo Bonolis, che si è sfogato sui suoi profili social. L’artista non riesce a capire per quale ragione è stato sospeso visto che le registrazioni erano state completate tempo fa.