Uomini e Donne, Enzo replica sui social: ‘Non ho lasciato Pamela!’

Pamela Barretta ha detto di essere stata lasciata da Enzo Capo, ma lui ha dato un’altra versione dei fatti. Ecco le ultime dichiarazioni dell’ex protagonista di Uomini e Donne

Uomini e Donne, Pamela Barretta stupisce tutti: ‘Enzo mi ha lasciata’

Qualche giorno fa le pagine di gossip sono state attratte da una serie di dichiarazioni di Pamela Barretta. Lei è un’ex dama del trono over di Uomini e Donne che è uscita dalla trasmissione insieme a Enzo Capo.

Ci sono state tante polemiche per la loro uscita dal programma, sia per il comportamento di lui, definito sui social maschilista e prepotente, sia per quello di lei, troppo accondiscendente.

Solamente poche settimane fa la coppia era in viaggio per il mondo felice e sorridente. Non solo, ma avevano anche rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui parlavano di matrimonio e figli. Invece, all’improvviso, Pamela ha dichiarato sul suo profilo Instagram di essere stata lasciata da Enzo. L’ex dama ha fatto una serie di frecciatine al suo ex compagno e ha alternato toni tristi a toni decisamente ironici. Ma Enzo ha dato un’altra versione dei fatti.

Enzo replica: ‘Non ho lasciato Pamela’

Questa notizia è arrivata all’improvviso e in modo del tutto inaspettato. Infatti, solamente cinque giorni fa, Enzo ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto di coppia in cui diceva che Pamela le mancava tanto e che gli pesava questa situazione di lontananza. (Continua dopo il post)

Dopo le dichiarazioni di Pamela, comunque, che dichiarava a gran voce di essere stata lasciata, Enzo ha pubblicato un altro post. L’ex cavaliere ha scritto di non aver lasciato Pamela. Tuttavia, di essere stato trascurato perché la sua compagna per due mesi non gli ha mai detto che teneva a lui, postava solamente foto da sola e mai con lui e non lo faceva sentire desiderato. Secondo lui “per portare avanti una storia bisogna essere in due”. (Continua dopo il post)

Enzo ha fatto anche un riferimento alle critiche che sta ricevendo sui social da quando Pamela ha dichiarato di essere stata lasciata. Per ora non hanno detto altro, ma probabilmente continueranno a farsi la guerra tramite i social, o forse no? Di sicuro non hanno la possibilità di andare a spiegare tutto nello studio di Uomini e Donne, dal momento che il programma è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Voi che cosa ne pensate?