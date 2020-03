Carlo Conti e il suo periodo buio: “Ero malato, mia moglie voleva lasciarmi…”

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati ed apprezzati del mondo dello spettacolo e della tv. Il presentatore negli anni si è molto raccontato ed ha svelato altarini della sua vita privata inediti e lati intimi della sua sfera sentimentale.

Carlo Conti don giovanni incallito

Per molti anni Carlo Conti ha rappresentato il mito del Don Giovanni, dell’uomo in carriera super corteggiato non capace di cedere alle lusinghe delle donne. Nel corso della sua vita lo abbiamo visto accompagnarsi a donne bellissime, come la sua ex Roberta Morise, e essere protagonista di presunti flirt con ragazze del mondo dello spettacolo.

La sua fama, per questo, è sempre stata quella di un latin lover che non ha mai smesso di rincorrere le donne. Questo, però, fin quando non ha incontrato il suo vero grande amore, la donna della sua vita, la costumista che ha deciso di portare all’altare e dalla quale ha avuto anche un figlio, il piccolo Matteo.

Conti ha infatti avuto per lei sin dall’inizio un vero e proprio colpo di fulmine dal quale non ha avuto scampo. In una intervista rilasciata tempo fa il padrona di casa de “La Corrida” ha confidato che in passato ha sofferto di una malattia: la dongiovannite.

Ovviamente una dichiarazione assolutamente ironica che ha poi riportato il discorso sull’amore provato per la moglie. Però, è proprio a causa di questa “malattia” che il conduttore ha vissuto un periodo di crisi con la moglie, che pare volesse lasciarlo prima di convolare nozze.

Conti ha infatti confessato che dopo averla conosciuta, improvvisamente ha avvertito il desiderio di volersi fermare proprio li dove era e non ha avvertito più nessuna attrazione nei confronti di donne che non fossero lei. Un amore unico e travolgente che lo ha fatto capitolare, seppure in tarda età.

La Corrida sospesa a causa del Coronavirus

Intanto, a causa dell’emergenza Coronavirus, il programma La Corrida, è stato momentaneamente sospeso. Questo perchè in studio si necessitava della presenza del pubblico che vestiva i panni di giuria. Il conduttore, anche lui in quarantena, come la maggior parte degli italiani, ha lanciato un messaggio di incoraggiamento ai suoi telespettatori, ai quali ha ricordato anche l’importanza di restare a casa in un momento così delicato per il nostro Paese.