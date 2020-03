‘Ma cosa sei….’: Belen Rodriguez esagera, lo scatto senza veli manda in delirio i fan (FOTO)

Belen Rodriguez seppur in quarantena non smette di allenarsi e tenere in forma il proprio corpo. Grazie alle sue splendide forme e al suo talento, la moglie di De Martino continua a tenere acceso il gossip. In questi giorni il suo profilo Instagram è preso d’assalto per i vari video di fitness che ci aiutano a mantenerci in forma in vista della stagione estiva.

Ma Belen però ha voluto esagerare, infuocando i propri seguaci. Con delle foto artiste che la vedono sul letto come mamma l’ha fatta, ha letteralmente acceso la fantasia erotica di molti suoi fan. Le immagini, per nulla volgari, mostrano la sua bellezza e la propria sensualità.

Belen Rodriguez regala un nudo ai suoi seguaci

Belen Rodriguez questa volta si è davvero superato con uno scatto super sexy. Nelle ultime ore, la bella argentina ha regalato ai suoi nove milioni di follower un’altra immagine mozzafiato. Nel dettaglio, la modella ha lasciato tutti a bocca aperta mostrandosi totalmente nuda.

Guardando con attenzione la foto, si vede la moglie di Stefano De Martino seduta su una poltrona in una stanza quasi buia. Le sue parti intime coperte dalle mani, rendono l’atmosfera ancora più seducente e sensuale. Dando uno sguardo ai commenti, però, non sono mancate le critiche. In tanti, hanno sottolineato il momento difficile che sta vivendo il nostro paese, e non hanno apprezzato il suo ‘nudo’. (Continua dopo il post)

La modella argentina avvolta dalle critiche

A quanto pare, però, lo scatto di Belen Rodriguez non è piaciuto a tutti. In tanti, non hanno apprezzato la poca delicatezza della modella verso chi magari sta lottando tra la vita e la morte. Un utente, infatti, le ha scritto:“Ti ammiro come vip ma in questo momento sei piuttosto irrispettosa facendo questo post.”

Per ora, non è arrivata nessuna risposta da parte dell’argentina ma di sicuro Belen non ha voluto mancare di rispetto a nessuno. Sono giorni difficili per tutti, e forse, la conduttrice preferisce restare in quarantena così, oltre che passare molto tempo con Santiago.