Uomini e Donne, Maria De Filippi si ferma: il motivo è Paolo Bonolis

Uomini e Donne, Maria De Filippi sospende le puntate in segno di solidarietà verso Paolo Bonolis

È notizia delle ultime ore che Uomini e Donne ha sospeso la messa in onda delle nuove puntate a data da destinarsi. Il dating show di Maria De Filippi non può essere più registrato finché l’emergenza Coronavirus non rientra, ma ancora qualche episodio andava trasmessa su Canale 5.

Difatti, nella settimana dal 16 al 20 marzo era in programma la conclusione del Trono Over partito settimana scorsa e gli ultimi appuntamenti del Trono Classico.

Fratellanza tra colleghi

Lunedì pomeriggio, però, è giunta l’amara sorpresa: al posto di Uomini e Donne la rete ammiraglia Mediaset ha proposto un film per la tv. E non è una scelta una tantum, poiché la programmazione terrà compagnia al pubblico lungo l’intera settimana. Sulle motivazioni gli utenti hanno diverse teorie. Una plausibile spiegazione proviene ora da Davide Maggio, blogger notoriamente molto vicino al mondo di Queen Mary.

La decisione – si legge sul portale – è della conduttrice, in segno di solidarietà verso l’amico e collega Paolo Bonolis. Il presentatore romano, infatti, si è visto sospendere Avanti un Altro malgrado ci fossero delle puntate già realizzate da trasmettere.

Maria ha quindi fermato in anticipo alle previsioni la produzione di Uomini e Donne per sostenere la causa perorata da Paolo Bonolis, che nel giorno precedente aveva polemizzato con il quartier generale del Biscione a causa della decisione di interrompere Avanti un Altro nonostante ci fossero già dei contenuti pronti.

Una pausa ufficialmente motivata da logiche “organizzative” ma in via ufficiosa fondate su logiche commerciali pubblicitarie, sempre legate al Coronavirus. Perdersi il classico appuntamento dispiacerà e tanto agli spettatori, d’altronde il gesto lo apprezzerà probabilmente Paolo. Nei momenti di difficoltà, o comunque in situazioni dove la serenità vacilla, si riconoscono i veri amici e la De Filippi lo è senz’altro.

Uomini e Donne: dove potrebbero andare in onda le nuove puntate

Comunque non finisce qui. Davide Maggio ha spiegato come le nuove puntate di U&D, ovvero quelle già registrate tuttora da proporre, potrebbero venire caricate sul web. Per l’esattezza andrebbero sulla piattaforma Witty, dove U&D carica le anticipazioni, video del backstage e interviste inedite.

Il portale multimediale, fondato dalla società RTI Fascino PGT di Maria De Filippi, offre agli utenti contributi esclusivi dei programmi dell’amato volto tivù e di Maurizio Costanzo. Witty TV è disponibile sia nella versione desktop sia nella versione mobile/tablet, iOS e Android.