Adriana Volpe GF Vip in lacrime per la figlia e il marito

Adriana Volpe, la chiusura anticipata del reality potrebbe darle la forza che le manca

Adriana Volpe dopo l’ultimo aggiornamento sul coronavirus ha avuto un cedimento, ha tanta paura per il marito e la figlia. Ad ogni modo a causa della emergenza sanitaria del coronavirus il Grande Fratello chiuderà prima. I concorrenti non sono più in grado di andare avanti ed essere d’aiuto al pubblico.

Qualche settimana fa era stato comunicato che il reality show sarebbe finito a fine Aprile, invece adesso è stato deciso di mandare in onda l’ultima puntata la prima settimana di aprile. Adriana non è ancora a conoscenza di questa decisione, come tutti gli altri concorrenti, ma forse mercoledì saperlo la aiuterà a vivere meglio queste ultime settimane in casa.

Adriana Volpe ha paura che il reality possa nasconderle la verità

Adriana Volpe fino ad ora era stata parecchio positiva, ma adesso le cose sembrano essere cambiate e la conduttrice de i Fatti Vostri è tanto in ansia per i suoi familiari. Ha chiesto più volte informazioni sulla famiglia, come stanno e come sono cambiate le loro vite. Ma almeno per il momento non le è stato dato nessun avviso, nessuna informazione.

Ecco perché Adriana è particolarmente in ansia, l’assenza di informazioni la fa preoccupare, ha paura che le possano nascondere qualcosa. Ad ogni modo, come tutti i concorrenti le stanno dicendo nella speranza di aiutarla, durante la diretta di mercoledì Alfonso Signorini potrà aggiornarla.

Proprio come lei anche Antonio Zequila è particolarmente preoccupato ed infatti ha chiuso la sua giornata di ieri ricordando il papà recentemente scomparso. Questa situazione sta facendo soffrire tutti, chi soffre la mancanza della famiglia, chi torna indietro nel tempo.

Ognuno vive la sofferenza a modo proprio, si aiutano tra loro perchè è in momenti difficili come questi che bisogna stare vicini. L’unico che in questi giorni è rimasto parecchio tempo nella solitudine è stato Antonio che tra una lacrima e l’altra cerca di riflettere chiudendosi in se stesso.

Fernanda Lessa particolarmente nervosa chiede di uscire dal programma

Intanto gli altri concorrenti, magari non dando a vedere la sofferenza, stanno valutando la possibilità di abbandonare il reality prima del tempo. Tra tutti un nome è quello di Fernanda Lessa che nelle ultime ore è diventata ancora più suscettibile del solito. Non riesce a dormire, non riesce a riposarsi perchè ha un dente dolorante che non passa con gli antidolorifici.

Ha più volte ammesso di sapere che ha un brutto carattere, ma dentro la casa secondo lei nessuno fa sì che possa essere una donna migliore, anzi. Ecco perchè medita continue vendette. Durante la notte i concorrenti fanno rumore, non la fanno dormire. Così lei si vendica il mattino successivo facendo rumore e svegliandoli tutti. Negli ultimi confessionali ha informato gli autori che durante la prossima puntata chiederà di uscire dalla casa.