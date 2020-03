Daniela Martani ex concorrente del Gf frase choc : “Il coronavirus riequilibrerà il mondo”

Daniela Martani animalista convinta spiega il perchè del virus

Daniela Martani divenne un personaggio noto nel 2009 partecipando al Grande Fratello, da allora in poi è conosciuta anche perché si è battuta per delle cause importanti. Per esempio è un animalista convinta ed è anche buddista, queste sue due scelte di vita le permettono di trovare delle spiegazioni a tutto. Spesso però queste non sono condivise da chiunque.

E’ convinta di ciò che fa e ciò che dice, tanto da litigare anche con i personaggi famosi, senza avere paura del giudizio altrui. Due anni fa ad esempio ebbe un pesante litigio con Giulia De Lellis proprio a causa delle pellicce che l’influencer romana ama utilizzare. E adesso con delle affermazioni particolari e pesanti ritorna al centro dell’attenzione a proposito del coronavirus.

Daniela Martani: se tutti fossero vegani questo non sarebbe successo

Daniela Martani ha infatti affermato che se il mondo fosse stato vegano probabilmente il virus non si sarebbe sviluppato. Secondo lei infatti il virus è nato a causa del cattivo rapporto che l’uomo ha con gli animali selvatici. Trova conferma nel fatto che non esistono virus che arrivano dai ceci o dai fagioli, soltanto dalla carne.

Consumando carne, allevando animali, usando gli animali semplicemente come nutrimento, non si fa altro che sviluppare tutto ciò che di negativo c’è al momento. Aggiunge inoltre che secondo lei i vegani sono gli unici che non svilupperanno mai virus perché sono anche immuni avendo un sistema immunitario molto più elevato e solido rispetto a coloro che mangiano carne.

Virus come catarsi, bisogna dare nuovamente un senso a tutto

Paragona il virus ad una catarsi mondiale, ciò significa che il mondo si sta purificando, la natura sta cercando di ritrovare il suo equilibrio. Siamo in troppi sulla Terra, troppi esseri umani che non rispettano la natura e gli altri esseri. Quindi tutto quello che sta accadendo ha una motivazione. La colpa è dell’uomo, la natura sta soltanto cercando di ridare un senso a tutto.

La conferma? Basta semplicemente fare particolare caso alle zone in cui il virus è maggiormente localizzato. Le zone dalle quali il virus è partito e dove il contagio si sta verificando in maniera inverosimile. Le regioni più colpite sono la Lombardia, il Veneto, l’Emilia-Romagna, non a caso dove si trova anche la maggiore concentrazione di allevamenti intensivi.

Ovviamente tutto questo scatenerà il caos, a breve la donna sarà al centro di qualunque discussione televisiva e sui social. Ma per lei non sarebbe la prima volta.