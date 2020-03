Antonio Zequila scoppia a piangere al GF VIP: il dolore per la perdita è troppo forte (VIDEO)

Ieri sera, il simpatico e spumeggiante Antonio Zequila ha avuto un crollo all’interno della casa del GF VIP. L’attore si è lasciato sopraffare dai sentimenti, in un giorno molto particolare, ed è scoppiato in lacrime.

Tutti i concorrenti erano intenti a cimentarsi nella festa a tema organizzata dalla produzione del reality show, ma il napoletano ha deciso di isolarsi ed andare in giardino per ritagliarsi un momento per sé. Andiamo a vedere cosa è successo.

Il crollo di Antonio Zequila al GF VIP

L’esperienza del reality show è sicuramente un esperimento sociale molto interessante volto a tirare fuori la vera indole dei protagonisti. Nel corso della notte, infatti, Antonio Zequila ha avuto un crollo nel giardino del GF VIP. Il concorrente ha ricordato l’anniversario della morte di suo padre. Si tratta di una perdita che, nonostante il tempo passato, genera ancora un dolore devastante per l’attore.

Nel bel mezzo della serata e dei festeggiamenti, infatti, Zequila si è allontanato dal resto del gruppo ed è andato a prendere una boccata d’aria. Valeria Marini ha provato a seguirlo chiedendogli dove stesse andando. Il coinquilino, però, non le ha risposto ed ha proseguito per la sua strada. A quel punto, allora, la showgirl lo ha lasciato stare comprendendo che volesse ritagliarsi un attimo per poter stare da solo.

Un inaspettato lato di Er Mutanda

A quel punto, Antonio Zequila ha cominciato a gironzolare nel giardinetto del GF VIP puntando gli occhi verso il cielo. In sottofondo c’era la canzone di Andrea Sannino “Abbraciame” la quale ha contribuito a far emergere lo stato d’animo turbato del cavaliere. Nel giro di pochissimo tempo, Antonio è scoppiato in lacrime. Il simpatico inquilino ha, inaspettatamente, tirato fuori una parte di sé davvero inaspettata, che sicuramente i telespettatori apprezzeranno.

Al termine della canzone, Er Mutanda si è asciugato in fretta le lacrime con le mani e poi ha cercato di ricomporsi in modo da entrare in casa senza generare sospetti. Nonostante i tentativi di mascherare il suo malessere, però, i suoi occhi sono stati in grado di parlare forte e chiaro. (Clicca qui per il video)