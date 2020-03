Pinguini a passeggio per l’Acquario: la loro simpatia conquista il web

A causa del coronavirus le strutture pubbliche di tutto il mondo stanno chiudendo, per evitare folle e assembramenti. Questo è valso anche in uno zoo acquatico in America, dove però i custodi hanno pensato bene di divertirsi con gli animali ospiti della struttura. E così hanno permesso dei pinguini a passeggio per l’acquario andassero in giro curiosando.

Pinguini a passeggio per l’acquario: divertimento per gli animaletti

La scena che ricordava molto il film Madagascar di DreamWorks, era più che ovvia. I pinguini a passeggio per l’acquario vagavano per le navate dello Shedd Aquarium di Chicago approfittando che non ci fosse alcun visitatore.

Lo zoo ha deciso di chiudere a inizio di questa settimana a causa dell’epidemia di coronavirus. Questo, dopo che le autorità sanitarie hanno invitato le persone ad evitare viaggi non necessari o non essenziali. Dal momento dunqur che gli animali non attireranno visitatori per un po’, gli stessi animali possono sgranchire un po’ le zampe, a zonzo per i vialetti dello zoo acquatico.

I post dell’acquario sui social

A mostrare i pinguini a paseggio per l’acquario stata proprio la struttura. Sulle sue pagine social ha infatti scritto: “Guardate i nostri pinguini. Stanno facendo una gita per fare amicizia con gli altri animali a Shedd. Wellington sembrava molto interessato ai pesci di Amazon Rising. Invece, Edward e Annie hanno esplorato la rotonda di Shedd”.

Quei pinguini che si vedono nel video, rappresentano una coppia legata di pinguini rockhopper, che sta aspettando insieme stagione dei nidi. La primavera è la stagione dei nidi per i pinguini a Shedd, e quindi a momenti inizierà il loro accoppiamento.

Il direttore della struttura assicura che i caregiver che operano in loco, forniscono costantemente nuove esperienze affinché gli animali possano esplorare ed esprimere i loro comportamenti naturali.

Un modo alternativo per intrattenere gli animali

Lo Shedd Aquarium ha dichiarato che in assenza di ospiti nell’edificio, i custodi stanno diventando creativi e hanno deciso di intrattenere e stimolare gli animali come mai fatto fino ad ora.

Introdurre nuove esperienze, attività, cibi e altro ancora per mantenerli attivi, incoraggiarli a esplorare, aiuta a risolvere eventuali problemi e a permettere loro di assumere comportamenti naturali.

Purtroppo non si può fare altro al momento, visto che il presidente americano Donald Trump ha aggiornato le linee guida per le persone durante l’epidemia di coronavirus. La gente ha l’obbligo di evitare di incontrarsi in gruppi di 10 o più, così come non può sostare in bar, ristoranti e tribunali, nonché nei negozi alimentari.